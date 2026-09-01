Scuba Dogs Society abre registro de voluntarios para la Limpieza Internacional de Costas 2026

Scuba Dogs Society anunció este martes la apertura del registro de voluntarios para la Limpieza Internacional de Costas 2026, que se celebrará el sábado 19 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en más de 200 costas, e invitó a personas, familias, grupos comunitarios, organizaciones y empresas de todo Puerto Rico a unirse a este esfuerzo colectivo por la protección del litoral.

Bajo el mensaje “Latimos por un mejor Puerto Rico”, Scuba Dogs Society busca destacar el poder del voluntariado como motor de transformación social-ecológica. Más allá de aportar tiempo y esfuerzo, cada persona que participa contribuye a fortalecer sus comunidades, promover una mayor conciencia ambiental y generar cambios positivos en la relación entre las personas y su entorno, destacó la organización.

La celebración de este año coincide con el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible 2026, proclamado por las Naciones Unidas para reconocer la aportación de millones de voluntarios a través del mundo al bienestar de sus comunidades y al desarrollo sostenible. Este marco internacional refuerza un principio que Scuba Dogs Society ha promovido a través de sus iniciativas: el voluntariado constituye una poderosa herramienta de participación ciudadana, colaboración y transformación.

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“Los voluntarios tiene la capacidad de transformar no solo los lugares que impactamos, sino también a las comunidades y a las personas que participan. Cada persona que decide donar su tiempo y ponerse en acción demuestra que todos podemos aportar a construir un Puerto Rico más consciente, solidario y comprometido con su futuro”, expresó Lara Montilla, presidenta de la Junta Directiva de Scuba Dogs Society, mediante comunicado de prensa.

La Limpieza Internacional de Costas combina la acción directa de los ciudadanos con la educación y la concienciación sobre el impacto de los desperdicios en los ecosistemas costeros y marinos. A través de la experiencia de participar en una limpieza, los voluntarios pueden observar de primera mano la magnitud del problema, comprender mejor el efecto de los residuos sobre el ambiente y promover cambios en las prácticas cotidianas que contribuyan a prevenir que los residuos lleguen a los cuerpos de agua.

“Una limpieza de costas nos permite actuar sobre un problema ambiental que podemos ver, pero también nos ayuda a comprender todo lo que ocurre detrás de los residuos que encontramos. El voluntario participa, observa, aprende y puede llevar ese conocimiento a su rutina diaria. Esa conexión entre conocimiento y acción es esencial para generar cambios ambientales sostenibles y convertir a la ciudadanía en parte de la solución”, señaló, por su parte, el biólogo marino Gabriel J. Pecunia, coordinador de Programas de Scuba Dogs Society.

¿Cómo participar y qué llevar?

Interesados pueden acceder a este enlace, donde encontrarán el registro para voluntarios e información detallada de la Limpieza Internacional de Costas 2026. Una vez en el registro, se procede a escoger el municipio donde interese participar y, luego, la costa de su preferencia.

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Los voluntarios deben asistir preparados con ropa cómoda y ligera y zapatos cerrados. Además, se recomienda llevar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol. Es importante llevar una botella de agua reutilizable para mantenerse hidratados durante la actividad.