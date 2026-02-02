Puerto Rico: 3.7 millones de toneladas en desperdicios al año
Los problemas ambientales y de infraestructura no se resuelven con promesas ni con planes que nunca se ejecutan, opina Manuel Morales
2 de febrero de 2026 - 10:15 PM
En 2019, la condición y mantenimiento de la infraestructura en Puerto Rico fue evaluada por la American Society of Civil Engineers (ASCE) otorgando una calificación general de D-. Advirtieron que “gran parte de la infraestructura del país está llegando al final de su vida útil”. Las calificaciones por sector fueron: puentes (D+), represas (D+), agua potable (D), sistema energético (F), puertos (D), carreteras (D-), residuos sólidos (D-) y aguas residuales (D+). La pregunta obligada, seis años después, es inquietante: ¿se han mejorado, mantenido o empeorado las infraestructuras?
