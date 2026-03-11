Pingüinos rey: la sorprendente especie que se beneficia del calentamiento global

El calentamiento del planeta ha alterado el calendario de reproducción de plantas y animales, lo que suele ser una mala noticia para las especies que dependen unas de otras, como las flores que florecen demasiado pronto y las abejas polinizadoras que llegan demasiado tarde. Pero los investigadores han descubierto una rara criatura que se beneficia del cambio: los pingüinos rey.

Un nuevo estudio sobre 19,000 pingüinos rey de una cadena de islas subantárticas revela que su reproducción comienza 19 días antes que en 2000. Según un estudio publicado el miércoles en la revista Science Advances, el apareamiento más temprano ha aumentado la tasa de éxito reproductivo en un 40%.

El estudio del calendario en la naturaleza se denomina fenología. Ha sido una de las principales preocupaciones de los biólogos porque los depredadores, las presas, los polinizadores y las plantas se adaptan a climas más cálidos a ritmos diferentes. Y eso significa desajustes cruciales en el calendario.

Es especialmente común en aves y especies polinizadoras como las abejas. La mayoría de las aves, sobre todo en Norteamérica, no siguen el ritmo de los cambios fenológicos, según Casey Youngflesh, profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Clemson, que no participó en el estudio.

Que una especie como el pingüino rey se adapte tan bien a los cambios estacionales y de calendario “no tiene precedentes”, afirma Celine Le Bohec, coautora del estudio y ecóloga de aves marinas de la agencia científica francesa CNRS. “Es bastante sorprendente”.

A diferencia de otros pingüinos -cuyo número se ve amenazado por el adelanto de la reproducción-, el pingüino rey puede reproducirse desde finales de octubre hasta marzo. Y están aprovechando esa flexibilidad, afirma Le Bohec.

Lo están consiguiendo a pesar de que el agua se está calentando y la red trófica de la que dependen está cambiando con ella, afirman Le Bohec y el autor principal del estudio, Gaël Bardon, ecólogo de aves marinas del Centro Científico de Mónaco.

“Pueden ajustar muy bien su comportamiento de búsqueda de alimento”, dijo Bardon. “Sabemos que algunas aves van directamente hacia el sur, hacia el frente polar. Otras van hacia el norte. Otras se quedan alrededor de la colonia, por lo que pueden ajustar su comportamiento y eso es lo que hace que los pingüinos rey afronten muy bien estos cambios por el momento.”

Le Bohec añadió que puede tratarse sólo de una adaptación temporal a un entorno que cambia rápidamente. “Por eso, de momento, la especie es capaz de hacer frente a este cambio, pero ¿hasta cuándo? Esto no lo sabemos, porque va muy, muy rápido”.

Otros pingüinos de dieta limitada están más amenazados por los cambios derivados del calentamiento del océano y la composición de la cadena alimentaria. Pero los pingüinos rey -tan abundantes que se consideran una especie de menor preocupación- pueden comer otras presas además del pez linterna que constituye su dieta principal, según los investigadores.

“Es posible que el pingüino rey cuente con un as en la manga para adaptarse a los cambios del entorno”, afirma Michelle LaRue, catedrática de Ciencias Marinas Antárticas de la Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda), que no participó en el estudio. Pero se pregunta qué ocurre después de la cría, porque los pingüinos rey viven 20 años o más en libertad y este estudio sólo analiza una pequeña parte de su vida.

Otros científicos se muestran tan cautelosos como Le Bohec y Bardon a la hora de declarar que los pingüinos rey son una rara noticia positiva sobre el cambio climático.

“Ganar para esta especie puede significar perder para otra si compiten por los recursos”, afirma Youngflesh, de Clemson.