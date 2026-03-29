Apollo vs. Artemis: qué saber sobre el regreso de la NASA a la Luna

CABO CANAVERAL, Florida - Los Apolo de la NASA son difíciles de seguir, incluso después de tanto tiempo.

Mientras cuatro astronautas se preparan para despegar en el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo, las comparaciones entre Apolo y el nuevo programa Artemis de la NASA son inevitables.

Los primeros visitantes lunares del mundo orbitaron la Luna en el Apolo 8. La tripulación del Artemis II irá sobre seguro y se desplazará alrededor de la Luna en un tirachinas.

Otra diferencia clave: Artemisa refleja más a la sociedad, con una mujer, una persona de color y un canadiense que sale disparado.

Aunque Artemis se basa en Apolo y le rinde homenaje, “no hay forma de que podamos ser esa misma misión, ni siquiera esperamos serlo”, dijo la astronauta de la NASA Christina Koch, parte de la tripulación de Artemis II.

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He aquí los detalles de Apolo contra Artemisa, la hermana gemela de Apolo en la mitología griega, ya que la NASA tiene como objetivo los seis primeros días de abril para el despegue.

Carrera hacia la luna

La NASA tardó sólo ocho años en poner a su primer astronauta en el espacio y a Neil Armstrong y Buzz Aldrin, del Apolo 11, en la Luna en 1969, superando el plazo fijado por el Presidente John Kennedy para el final de la década.

“El programa Apolo me sigue impresionando”, declaró el astronauta de Artemis II Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense,

Artemis ha progresado mucho más lentamente, tras décadas de indecisión y vaivenes entre la Luna y Marte como próximo gran destino. El nuevo cohete lunar de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), sólo ha despegado una vez en un vuelo de prueba sin nadie a bordo hace más de tres años.

El nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, revisó el programa Artemis en febrero. Deseoso de emular a Apolo, añadió una misión entre la próxima misión Artemis II y el alunizaje que ahora se traslada a Artemis IV en 2028.

Durante el renovado Artemis III del año que viene, los astronautas se quedarán más cerca de casa de la misma forma que lo hizo el Apolo 9 en 1969. En lugar de intentar un alunizaje como se había previsto originalmente, practicarán el acoplamiento de su cápsula Orion en órbita alrededor de la Tierra con uno o ambos módulos de aterrizaje lunar que están desarrollando SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos. Las empresas rivales están acelerando el trabajo en sus módulos de aterrizaje en un intento por ser las primeras.

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Rivalidades políticas

Los soviéticos fueron rivales acérrimos de Estados Unidos durante el Apolo, pero sus cohetes lunares no dejaban de explotar al despegar y acabaron desistiendo. Ahora los chinos son la competencia.

China ya ha hecho aterrizar naves espaciales robotizadas en la cara oculta de la Luna -la única nación que lo ha conseguido- y se está esforzando por alunizar astronautas cerca del polo sur lunar para 2030.

La NASA apunta a la misma región polar, donde se cree que los cráteres sombreados albergan grandes cantidades de hielo que podrían proporcionar agua potable y combustible para cohetes. Al igual que su predecesor Bill Nelson, Isaacman está decidido a llegar antes que China a la meta y ganar esta segunda carrera espacial.

Cohete lunar

Los cohetes Saturno V del Apolo medían 110 metros, con cinco motores de primera etapa. El cohete Artemis SLS mide 98 metros, pero tiene más empuje en el despegue con sus cuatro motores principales y dos propulsores acoplables.

Todos los cohetes Saturno V menos uno despegaron del Complejo de Lanzamiento 39-A del Centro Espacial Kennedy, ahora alquilado por SpaceX. La NASA utilizará la plataforma vecina 39-B para todos los vuelos del SLS. Mientras que el Saturno V se lanzó dos veces antes de transportar astronautas, el SLS sólo ha volado una vez. Las fugas de combustible de hidrógeno retrasaron el debut del SLS en 2022 y volvieron a producirse durante una prueba de cuenta atrás en febrero, paralizando el Artemis II. Luego reaparecieron los problemas con el helio, provocando un nuevo retraso. La NASA tiene previsto el despegue para abril.

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El control de lanzamiento permanece en el mismo lugar. Hubo una mujer en la abarrotada sala de lanzamiento para el despegue del Apolo 11. Ahora la dirige una mujer: Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis.

Primeras tripulaciones lunares

Apolo 8 sigue siendo la misión espacial más valiente de todos los tiempos. Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders se convirtieron en los primeros seres humanos en llegar a la Luna en 1968. Borman, el comandante, insistió en realizar el menor número posible de órbitas lunares teniendo en cuenta los riesgos. Él y sus jefes se decidieron por 10 órbitas como calentamiento para el paseo lunar de Armstrong y Aldrin en 1969.

La NASA decidió hace tiempo no orbitar la Luna en el debut de la tripulación de Artemis, por considerarlo demasiado peligroso. El objetivo principal es probar el equipo de soporte vital de la cápsula Orion, que vuela por primera vez.

Una gran similitud entre el Apolo 8 y el Artemis II son los tiempos difíciles que les rodean. “Si podemos contribuir un poco a la esperanza de la humanidad”, dijo el piloto del Artemis II Victor Glover, de la NASA, “eso es algo enorme”.

Sombras de Apolo 13

Los astronautas de Artemis orbitarán la Tierra durante un día para asegurarse de que todo funciona correctamente antes de encender el motor principal y dirigirse a la Luna. La cápsula tardará entre tres y cuatro días en llegar a la Luna y continuar unos 8,000 kilómetros más allá, superando el récord de distancia establecido por el malogrado Apolo 13 de 1970.

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Al igual que el Apollo 13, el Artemis II aprovechará la gravedad de la Luna y de la Tierra para dar una vuelta en ocho alrededor de la Luna y regresar a casa en lo que se conoce como trayectoria de retorno libre, que requiere poco o ningún combustible. Esta trayectoria permitió a los tres astronautas del Apolo 13 regresar sanos y salvos, aunque tuvieron que abandonar el alunizaje.

Los astronautas de Artemis se lanzarán en paracaídas en el Pacífico tras su misión, como hicieron las tripulaciones del Apolo.

Puesta a punto

En el Apolo, los voluminosos trajes espaciales blancos cumplían una doble función. Lo que los astronautas llevaban para el lanzamiento y el regreso era lo mismo para los paseos lunares, ya que no había espacio suficiente para guardar diferentes trajes.

Las cápsulas Orion para Artemis son más grandes, diseñadas para albergar a cuatro astronautas en lugar de tres más dos conjuntos de trajes espaciales. La NASA creó trajes espaciales totalmente nuevos para su uso en el interior de la cápsula, mientras que recurrió a empresas privadas para el atuendo de paseo lunar.

El comandante Reid Wiseman y su tripulación llevarán los trajes naranja hechos a medida para el lanzamiento y la reentrada. También los utilizarán en caso de despresurización u otra emergencia. Pueden sobrevivir hasta seis días con los trajes puestos, insertando una pajita en el casco para beber agua o batidos de proteínas y utilizando bolsas interiores y vejigas como retrete incorporado.

Axiom Space, con sede en Houston, está diseñando los trajes blancos para caminar por la Luna que acompañarán a las futuras tripulaciones de Artemis.

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Objetivos a largo plazo

El objetivo de Apolo era llegar antes que los rusos a la Luna y plantar la bandera de Estados Unidos. Los astronautas aterrizaron seis veces entre 1969 y 1972, y la estancia más larga en la superficie duró 75 horas. Cinco de los 24 astronautas del Apolo que volaron a la Luna siguen vivos.

Para el primer alunizaje Artemis, una pareja de astronautas podría pasar allí casi una semana. Es un plan complicado comparado con Apolo.

Los caminantes lunares Artemis despegarán hacia la Luna a bordo de Orión y, una vez en órbita lunar, se transferirán a la Starship de SpaceX o a la Blue Moon de Blue Origin, la que esté lista antes. Descenderán a la superficie y, al cabo de unos días, volverán a la órbita para reunirse con su cápsula Orión. Orión será el transporte de vuelta a casa de los astronautas.

La NASA se esfuerza por conseguir una vida lunar sostenida, seguida de Marte, aunque “el primer día de la base lunar no va a tener el aspecto de una ciudad acristalada y abovedada”, dijo Isaacman. La semana pasada presentó un proyecto de base lunar con hábitats, vehículos exploradores, drones, centrales eléctricas y mucho más. La NASA tiene previsto invertir $20,000 millones en los próximos siete años.

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