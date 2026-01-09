La NASA acorta una misión en la estación espacial tras un problema médico de un astronauta

En una medida poco habitual, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) decidió acortar una misión a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) después de que un astronauta presentara un problema médico.

La agencia informó el jueves que la tripulación de cuatro integrantes —estadounidense, japonesa y rusa— regresará a la Tierra en los próximos días, antes de lo previsto.

La NASA canceló su primera caminata espacial del año debido al problema de salud. La agencia no identificó al astronauta ni detalló la afección, citando la privacidad del paciente. El tripulante se encuentra ahora estable.

Funcionarios de la NASA enfatizaron que no se trató de una emergencia a bordo, pero que están “pecando de cautelosos por el bienestar del miembro de la tripulación”, dijo el doctor James Polk, jefe médico y de salud de la agencia.

Polk señaló que esta es la primera evacuación médica de la NASA desde la estación espacial, aunque en el pasado se ha atendido a astronautas a bordo por dolencias como dolor de muelas o problemas de oído.

La tripulación que regresará a casa llegó al laboratorio orbital mediante una misión de SpaceX en agosto para una estancia de al menos seis meses. El grupo incluye a Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de Japón; y Oleg Platonov, de Rusia.

Fincke y Cardman debían realizar la caminata espacial para preparar una futura instalación de paneles solares que aportarían energía adicional a la estación.

Según la NASA, esta era la cuarta visita de Fincke a la estación espacial y la segunda de Yui. Para Cardman y Platonov, se trataba de su primer vuelo espacial.

“Estoy orgulloso del esfuerzo rápido realizado en toda la agencia hasta ahora para garantizar la seguridad de nuestros astronautas”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Otros tres astronautas continúan viviendo y trabajando a bordo de la estación espacial: Chris Williams, de la NASA, y los rusos Sergei Mikaev y Sergei Kud-Sverchkov, quienes despegaron en noviembre a bordo de una nave Soyuz para una misión de ocho meses. Está previsto que regresen a la Tierra en verano.

La NASA ha encargado a SpaceX la tarea de sacar eventualmente a la estación espacial de órbita a finales de 2030 o principios de 2031. Los planes contemplan una reentrada segura sobre el océano.