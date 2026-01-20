Opinión
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

NOAA emite alerta por tormenta solar que impactará hoy a la Tierra

El fenómeno ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra

20 de enero de 2026 - 1:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una tormenta solar ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra. (NASA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami- La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió este martes una alerta por una tormenta solar que es causada por una llamarada solar y podría provocar anomalías en los sistemas GPS y en otras tecnologías terrestres.

El organismo, con sede en Miami, avisó en un comunicado que la tormenta solar alcanzó a las 3:23 a.m., hora local, el nivel ‘G4’ (severa), que supone el segundo mayor nivel de alerta establecido por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA -desde el ‘G1’ (menor) hasta el ‘G5’ (extrema)-.

No obstante, redujo la alerta a “moderada” en su último boletín, publicado a las 10:30 a.m., hora local.

Una tormenta solar ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra.

Su frecuencia depende del ciclo solar, que atravesó recientemente su pico de actividad. La NOAA emitió alertas por tormentas similares en noviembre y en diciembre.

Múltiples países han reportado que avistaron el nuevo episodio de auroras boreales por segunda vez en cinco meses. El espectáculo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, fue observado desde Europa hasta Estados Unidos. En la foto se observa el inusual evento de auroras boreales que antes del episodio en mayo hacía más de 20 años que no se reportaba.
1 / 13 | El cielo vuelve a teñirse de colores: así ha sido el hermoso espectáculo de auroras boreales que cautiva al mundo. Múltiples países han reportado que avistaron el nuevo episodio de auroras boreales por segunda vez en cinco meses. - David Sharp

Las tormentas geomagnéticas implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el Sol, y pueden afectar, al tratarse de material electromagnético, principalmente a tecnologías e infraestructuras básicas, desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia o en los empleados para la aviación.

Aunque no tienen efecto aparente en la salud humana, también pueden llegar a afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan en torno al planeta y en casos extremos dañar transformadores en redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

Sin embargo, también permiten ver auroras boreales en latitudes poco habituales, más lejanas de los polos.

En este caso, las mayores probabilidades para poder observar las auroras boreales afectan principalmente al sur de Canadá y al norte de Estados Unidos.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
