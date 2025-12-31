Opinión
La NOAA emite una alerta por tormenta solar

La aparente llamarada se originó aproximadamente a las 9:33 a.m

31 de diciembre de 2025 - 11:00 AM

Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días, y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha emitido este miércoles una alerta por tormenta solar que vendría dada por una llamarada solar.

A las 10:00 a.m, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA emitió una alerta por una emisión de radiación de tipo II, la cual se produce “en asociación con erupciones en el sol e indican típicamente que una eyección de masa coronal está asociada con una llamarada solar”, según explica el aviso.

La aparente llamarada, que es una breve explosión de radiación en la superficie del sol, se originó en torno a las 9:33 a.m., según el comunicado, y generó una onda de radiación con una velocidad estimada en 893 kilómetros por segundo.

A las 10:01 a.m se emitió una segunda alerta por emisiones de tipo IV que “ocurren en asociación con erupciones importantes en el sol y generalmente están asociadas con eyecciones de masa coronal intensas y tormentas de radiación solar”.

Las tormentas solares, que implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el sol, pueden afectar, al tratarse de material electromagnético, principalmente a tecnologías e infraestructuras básicas, desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia o en los empleados para la aviación.

Aunque no tienen efecto aparente en la salud humana, también pueden llegar a afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan en torno al planeta y en casos extremos dañar transformadores en redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

A su vez, pueden generar el fenómeno atmosférico conocido como aurora boreal en la latitudes poco frecuentes, lejos de los polos.

