Partes de Estados Unidos podrían ver auroras boreales el lunes

El espectáculo celestial sería visible en la franja norte de los estados

20 de enero de 2026 - 8:39 PM

Las tormentas geomagnéticas que pueden dar lugar a llamativas auroras boreales también pueden interferir con las operaciones de satélites, las comunicaciones por GPS y otras infraestructuras, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. (Joe Pickover)
La aurora podría ser visible en todo Canadá y gran parte de la franja norte de los estados de Estados Unidos —y posiblemente más al sur— la noche del lunes, tras una importante perturbación en el campo magnético de la Tierra, según muestra un pronóstico.

El pronóstico, del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), se da en medio de intensas tormentas geomagnéticas y de radiación solar, dijo Shawn Dahl, coordinador de servicios del centro.

Las tormentas geomagnéticas que pueden dar lugar a llamativas auroras boreales también pueden interferir con las operaciones de satélites, las comunicaciones por GPS y otras infraestructuras, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Dahl señaló que no se espera que la tormenta actual se debilite de forma significativa hasta algún momento del martes.

En noviembre, las tormentas solares llevaron auroras vibrantes a partes de Europa, incluidas Hungría y el Reino Unido, y tan al sur en Estados Unidos como Kansas, Colorado y Texas.

Las tormentas de radiación solar pueden afectar a objetos en el espacio y a ciertos tipos de sistemas de comunicación, pero Dahl dijo que los astronautas en la Estación Espacial Internacional actualmente no están en riesgo. La intensidad de esta tormenta no se ha visto en más de dos décadas, afirmó.

La aurora boreal es vista en los cielos cercanos al faro de St. Mary en la costa noreste de Inglaterra.El espectáculo de luces naturales también es conocido como las Luces del Norte.Las auroras boreales podrían ser visibles también el viernes por la noche, dependiendo de la actividad solar.
1 / 11 | Un espectáculo visual único: ofrecemos una mirada a la aurora boreal. La aurora boreal es vista en los cielos cercanos al faro de St. Mary en la costa noreste de Inglaterra. - Owen Humphreys
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
