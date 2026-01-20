Partes de Estados Unidos podrían ver auroras boreales el lunes

La aurora podría ser visible en todo Canadá y gran parte de la franja norte de los estados de Estados Unidos —y posiblemente más al sur— la noche del lunes, tras una importante perturbación en el campo magnético de la Tierra, según muestra un pronóstico.

El pronóstico, del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), se da en medio de intensas tormentas geomagnéticas y de radiación solar, dijo Shawn Dahl, coordinador de servicios del centro.

Las tormentas geomagnéticas que pueden dar lugar a llamativas auroras boreales también pueden interferir con las operaciones de satélites, las comunicaciones por GPS y otras infraestructuras, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Dahl señaló que no se espera que la tormenta actual se debilite de forma significativa hasta algún momento del martes.

En noviembre, las tormentas solares llevaron auroras vibrantes a partes de Europa, incluidas Hungría y el Reino Unido, y tan al sur en Estados Unidos como Kansas, Colorado y Texas.

Las tormentas de radiación solar pueden afectar a objetos en el espacio y a ciertos tipos de sistemas de comunicación, pero Dahl dijo que los astronautas en la Estación Espacial Internacional actualmente no están en riesgo. La intensidad de esta tormenta no se ha visto en más de dos décadas, afirmó.