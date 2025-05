Comienza la caza controlada de caimanes en Florida: una tradición polémica y rentable

Este año también regresa el ‘Alligator Super Hunt’ o la súpercaza de caimanes. Hay 7,356 permisos para cazar y otros 100 para la súpercaza. Los permisos cuestan $272 para residentes y $1,022 dólares para no residentes.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los animales como People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) consideran que es “inaceptable” normalizar la caza de una especie nativa bajo el argumento de manejo.