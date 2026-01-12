Opinión
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La homosexualidad en primates está influida por factores sociales y ambientales

Según una investigación publicada por Nature Ecology & Evolution

12 de enero de 2026 - 5:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo en primates no humanos está asociado con factores ecológicos, la historia de vida y la estructura social. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una revisión de datos científicos de 491 especies de primates no humanos ha encontrado pruebas de comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo en 59 de ellas, que estarían muy relacionadas con factores sociales y ambientales, según una investigación publicada en Nature Ecology & Evolution.

De las 59 especies entre las que se apreciaron comportamientos homosexuales, 23 de ellas eran casos muy repetitivos que llamaron la atención de los científicos, que decidieron analizar la prevalencia del comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo en diferentes contextos.

Los autores descubrieron que el comportamiento homosexual abunda en especies que viven en entornos hostiles o secos con escasez de alimento, como los macacos de Berbería en el Norte de África, o en espacios con un alto riesgo de depredación, como los monos vervet, en África subsahariana.

El comportamiento homosexual también es más común en especies más pequeñas, en las que existen diferencias de tamaño o apariencia entre los sexos (como el caso del gorila de montaña), o de larga vida (como los chimpancés), y en aquellas con sistemas sociales y jerarquías complejos (como los babuinos de Guinea).

Un mono rhesus fue removido por el DRNA de una residencia en Loíza Valley en Canóvanas luego de que la agencia recibiera una confidencia canalizada por la Policía.El animal exótico, que permanecía en cautiverio, fue entregado voluntariamente al personal. El mono ganó fama a principios de noviembre de 2021, cuando por cinco días paralizó la avenida Juan Ponce de León, en Santurce, por la llagada de curiosos.
1 / 9 | Entre las rejas: el cautiverio y rescate de un mono rhesus en Canóvanas. Un mono rhesus fue removido por el DRNA de una residencia en Loíza Valley en Canóvanas luego de que la agencia recibiera una confidencia canalizada por la Policía. - Suministrada

En el caso del gorila de montaña, los machos son más altos y suelen pesar el doble que las hembras; en el caso de los chimpancés algunos llegan a vivir 60 años; y los baduinos de Guinea por ejemplo, se relacionan con las hembras en el caso de los machos cuando están activos reproductivamente, pero de jóvenes o de viejos lo hacen más con otros machos.

Resultado de complejas interacciones

El análisis, dirigido por investigadores del Imperial College de Londres, indica que el comportamiento sexual entre primates no humanos del mismo sexo “no es simple ni directamente adaptativo, sino que surge de interacciones complejas, dependientes del contexto y la escala, entre factores externos e internos”.

“Los rasgos del ciclo vital están determinados por factores ambientales, que a su vez determinan la complejidad social y conducen a la prevalencia de rasgos como el comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo”, afirman los autores.

Dada la similitud de estos factores en las especies de primates estudiadas, los investigadores creen que puede haber factores similares podrían estar implicados en la explicación del comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo tanto en los homínidos ancestrales como en los humanos actuales.

Sin embargo, advierten de que su investigación no aborda la orientación sexual, la identidad o la experiencia vital de los seres humanos.

El comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo en primates no humanos está asociado con factores ecológicos, la historia de vida y la estructura social.

Trabajos anteriores con primates habían propuesto la teoría de que el comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo podría ayudar a gestionar las relaciones y la dinámica de grupo, ya que se ha documentado que en determinados contextos ayuda a las especies a formar alianzas y reducir tensiones.

