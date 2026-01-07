Un estudio muestra cómo corrían los dinosaurios carnívoros

Un estudio de un equipo internacional de investigadores de universidades y centros de Brasil, Estados Unidos, Argentina y España demostró que las huellas fósiles de dinosaurios carnívoros no solo permiten calcular la velocidad a la que corrían, sino también reconstruir cómo lo hacían.

El trabajo fue encabezado por Ignacio Díaz Martínez, investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada de la Universidad de Cantabria (norte de España).

Revela que la forma tridimensional de las pisadas conserva información sobre distintas estrategias de carrera, la postura del pie, la distribución de fuerzas y la posición del centro de masas durante el movimiento.

El análisis se centra en dos rastros de dinosaurios terópodos del Cretácico Inferior, conservados en el yacimiento de La Torre, en Igea (La Rioja, también en el norte de España), con una antigüedad aproximada de 120 millones de años.

Según señala la Universidad de Cantabria en una nota de prensa, las huellas pertenecen a algunos de los dinosaurios carnívoros más rápidos documentados en el registro fósil.

Estudios previos ya habían estimado que estos animales alcanzaron velocidades de entre 35 y 40 kilómetros por hora, lo que los sitúa entre los tres dinosaurios más veloces conocidos a nivel mundial.

La nueva investigación va más allá de esa estimación y vincula la velocidad extrema con la forma en que el pie contactaba con el suelo durante la carrera.

El estudio es fruto de una amplia colaboración internacional en la que han participado investigadores de universidades y centros de investigación de España, Brasil, Estados Unidos y Argentina.

Además, se apoya en décadas de trabajo de campo en la cuenca de Cameros, una de las regiones con mayor concentración de huellas de dinosaurio del mundo, donde se han documentado más de 250 yacimientos y decenas de miles de icnitas.

El equipo de la Universidad de Cantabria colabora en un proyecto que utilizará plataformas de presión para analizar cómo caminan y corren animales actuales como las avestruces, consideradas análogos funcionales de los dinosaurios terópodos para comparar las distribuciones de presión medidas en animales vivos con las inferidas a partir de las huellas fósiles.