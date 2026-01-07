Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un estudio muestra cómo corrían los dinosaurios carnívoros

La forma tridimensional de las pisadas conserva información sobre distintas estrategias

7 de enero de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El trabajo ha sido desarrollado por un equipo internacional encabezado por Ignacio Díaz Martínez, investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada de la Universidad de Cantabria. (Universidad de Cantabria)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un estudio de un equipo internacional de investigadores de universidades y centros de Brasil, Estados Unidos, Argentina y España demostró que las huellas fósiles de dinosaurios carnívoros no solo permiten calcular la velocidad a la que corrían, sino también reconstruir cómo lo hacían.

RELACIONADAS

El trabajo fue encabezado por Ignacio Díaz Martínez, investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada de la Universidad de Cantabria (norte de España).

Revela que la forma tridimensional de las pisadas conserva información sobre distintas estrategias de carrera, la postura del pie, la distribución de fuerzas y la posición del centro de masas durante el movimiento.

El análisis se centra en dos rastros de dinosaurios terópodos del Cretácico Inferior, conservados en el yacimiento de La Torre, en Igea (La Rioja, también en el norte de España), con una antigüedad aproximada de 120 millones de años.

Según señala la Universidad de Cantabria en una nota de prensa, las huellas pertenecen a algunos de los dinosaurios carnívoros más rápidos documentados en el registro fósil.

Estudios previos ya habían estimado que estos animales alcanzaron velocidades de entre 35 y 40 kilómetros por hora, lo que los sitúa entre los tres dinosaurios más veloces conocidos a nivel mundial.

La nueva investigación va más allá de esa estimación y vincula la velocidad extrema con la forma en que el pie contactaba con el suelo durante la carrera.

El estudio es fruto de una amplia colaboración internacional en la que han participado investigadores de universidades y centros de investigación de España, Brasil, Estados Unidos y Argentina.

Además, se apoya en décadas de trabajo de campo en la cuenca de Cameros, una de las regiones con mayor concentración de huellas de dinosaurio del mundo, donde se han documentado más de 250 yacimientos y decenas de miles de icnitas.

El equipo de la Universidad de Cantabria colabora en un proyecto que utilizará plataformas de presión para analizar cómo caminan y corren animales actuales como las avestruces, consideradas análogos funcionales de los dinosaurios terópodos para comparar las distribuciones de presión medidas en animales vivos con las inferidas a partir de las huellas fósiles.

De acuerdo con los autores, el estudio pone de manifiesto que las estrategias de locomoción de los dinosaurios carnívoros eran más complejas y variables de lo que se pensaba hasta ahora y confirma que las huellas fósiles constituyen un registro directo del comportamiento y la biomecánica de animales extinguidos hace millones de años.

Tags
Breaking NewsDinosauriosBrasilEstados UnidosArgentinaEspaña
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: