Una de las aves más raras del mundo encuentra un santuario en Hong Kong

Los loros crestados amarillos, que se encuentran en peligro crítico de extinción, encontraron un santuario inesperado entre los imponentes rascacielos de Hong Kong, pero al igual que sus vecinos humanos, ahora tienen problemas para encontrar un lugar al que llamar hogar.

Originarias de Indonesia y Timor Oriental, las aves de color blanco como la nieve, con sus crestas que brillan como coronas amarillas, graznan en los parques urbanos del centro financiero asiático. Representan aproximadamente el 10% de la población silvestre mundial de la especie, que asciende a sólo 2,000 aves maduras.

Las investigaciones muestran que la población de cacatúas de la ciudad se ha estancado a medida que las aves, que viven en cavidades de árboles, están perdiendo espacios naturales de anidación en árboles viejos debido a los tifones y a la poda de árboles por parte del gobierno para la seguridad pública. Eso se suma a las presiones globales sobre las cacatúas, como el comercio ilegal de mascotas y el cambio climático.

PUBLICIDAD

Los conservacionistas de Hong Kong han intervenido con una solución: instalar cajas nido artificiales que imiten estas oquedades naturales.

Astrid Andersson, investigadora postdoctoral de la Universidad de Hong Kong que dirigió el proyecto, dijo que una pareja de aves ya se instaló en una caja nido que su equipo fijó a un árbol en su campus, la universidad más antigua de la ciudad. Su objetivo es instalar 10 cajas a finales de año y, en última instancia, aumentar esa cifra a 50 en los próximos años en toda la isla de Hong Kong.

“Y entonces podrán seguir viviendo en la ciudad”, dijo.

El comercio de mascotas y la pérdida de hábitat llevan a las especies de Indonesia al borde de la extinción.

Una vez extendida por cadenas de islas desde el centro hasta el este de Indonesia y Timor Oriental, la cacatúa de cresta amarilla ha desaparecido de muchas islas y se aferra a la supervivencia en otras.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dice que se cree que hasta el 90% de la población ha desaparecido desde 1978, principalmente debido a la captura para el comercio de mascotas.

La escasa aplicación de una prohibición de exportación de 1994 por parte de Indonesia ha permitido que el comercio persista, incluso apuntando a los polluelos. En 2015, la policía indonesia arrestó a un hombre bajo sospecha de contrabando de unas 20 aves metiéndolas dentro de botellas de agua.

La deforestación causada por la agricultura y la tala es otro problema. Indonesia perdió 107,000 kilómetros cuadrados (41,300 millas cuadradas) de su selva tropical original entre 2002 y 2024, un área aproximadamente del tamaño de Islandia, lo que representa aproximadamente un tercio de toda la pérdida de cobertura arbórea durante ese tiempo, según Global Forest Watch.

PUBLICIDAD

El cambio climático está empeorando las cosas. El aumento de las temperaturas seca los bosques, dejándolos más vulnerables a los incendios. Muchas aves viven en islas volcánicas, donde las erupciones pueden provocar incendios forestales en los paisajes áridos.

“Los incendios son enormes”, dijo Bonnie Zimmermann, directora del Proyecto Loro Indonesio, una organización sin fines de lucro.

Las ventas en el mercado de aves de Hong Kong generan preocupación

Las cacatúas salvajes en los parques urbanos de Hong Kong podrían ser mascotas escapadas o liberadas, dijo Andersson. Una leyenda urbana dice que descienden de aves domésticas liberadas por un gobernador británico antes de rendirse a las tropas japonesas invasoras en 1941. Hong Kong, una antigua colonia británica, regresó al control chino en 1997.

Hong Kong prohíbe el comercio comercial de cacatúas capturadas en la naturaleza, pero permite las ventas criadas en cautividad para las operaciones registradas en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, o CITES. Sin embargo, no existe tal operación de cría registrada en la ciudad.

En agosto, un pollito de tres meses costaba 14,000 dólares de Hong Kong ($1,800) en el mercado de aves de la ciudad.

Una encuesta realizada por Andersson entre 2017 y 2018 encontró 33 cacatúas a la venta, el triple del número de aves importadas desde 2005. Podrían provenir de la cría doméstica, el tráfico desde el extranjero o la población silvestre de Hong Kong, dijo la universidad en un comunicado.

Andersson ha desarrollado una prueba forense para ayudar a distinguir entre los que viven en la naturaleza y los que se crían en cautiverio, y espera que pueda aplicarse en el mercado algún día.

PUBLICIDAD

Muchos habitantes de Hong Kong no saben que las aves están en peligro crítico de extinción. Dreamy Cheung dijo que no lo sabía cuando compró su mascota, Mochi, en 2021 por 20,000 dólares de Hong Kong ($2,570). Se sintió ansiosa después de enterarse del estado de peligro de extinción de su inteligente ave, especialmente dado su anillo de identificación faltante en la pata y sus posibles orígenes ilegales.

“Es como quitarle el bebé a otra persona”, dijo.

En una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press, el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación dijo que el gobierno está comprometido a proteger las especies en peligro de extinción, con inspecciones periódicas en los mercados y tiendas. No tiene constancia de caza furtiva de cacatúas en los últimos cinco años, pero investigará cualquier denuncia, dijo.

Añadió que proporcionará asesoramiento sobre la conservación de las aves para cualquier poda de árboles que pueda afectar a las aves silvestres.

Crear espacio para la coexistencia

Las cacatúas de Hong Kong simbolizan cómo los humanos y la vida silvestre pueden coexistir en un entorno altamente urbanizado, dijo Andersson. Las aves locales también pueden portar algunos linajes genéticos distintos que faltan en su área de distribución nativa, lo que ayuda a mantener su diversidad genética.

“Esperemos que la población de Hong Kong pueda contribuir a salvar a esta especie de la extinción”, dijo.

Su equipo planea usar cámaras instaladas dentro de las cajas nido para recopilar datos sobre el comportamiento reproductivo de las cacatúas, un tema que no se ha estudiado extensamente.

PUBLICIDAD

Las cacatúas graznaban en las ramas superiores de un árbol en un parque en el área de Causeway Bay de la ciudad mientras el conservacionista Harry Wong instalaba una caja nido llena de astillas de madera.

Wong intentó un proyecto similar hace una década sin éxito.

Esta vez, al ver a las cacatúas ocupar una caja nido en la Universidad de Hong Kong sólo dos meses después de su instalación, se mostró emocionado y sorprendido.