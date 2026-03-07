Biólogo Carlos Diez recibe importante galardón mundial por su trabajo con las tortugas marinas

El biólogo Carlos Diez creó historia al convertirse en el primer puertorriqueño en recibir el “Lifetime Achievement Award” de la Sociedad Internacional de las Tortugas Marinas (ISTS, en inglés), un galardón que distingue anualmente a personas de todo el mundo por sus contribuciones al estudio de la biología y conservación de las tortugas marinas.

Este año, Diez, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), fue reconocido –durante el 44 Simposio de la ISTS– por dedicar más de 30 años al estudio, manejo y protección de las tortugas marinas en el archipiélago. El simposio reunió en Hawái, entre el 3 y 6 de marzo, a científicos internacionales para destacar a quienes han aportado a la investigación acerca de estas especies.

El premio se otorgó el último día del evento. Diez, quien no asistió al simposio, no estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día.

El científico, que cofundó y dirige desde 1992 el Proyecto Carey de Isla de Mona, fue recomendado al premio por los 10 grupos tortugueros existentes en Puerto Rico.

“Ha dejado su huella en la investigación de la conservación de tortugas marinas”, destacó Raymond Flores, director de la organización Chelonia, que se enfoca mayormente en careyes, tortugas verdes y tinglares. Comentó que, entre él y los directores de las demás entidades que Diez asiste en coordinar y desarrollar desde el DRNA, acordaron nominarlo al premio.

En su carta de recomendación, resaltaron que Diez ha sido clave en asegurar la participación de Puerto Rico en los esfuerzos de conservación regionales y globales al fortalecer la conexión entre agencias, comunidades, instituciones académicas y organizaciones internacionales.

Además, expresaron que, gracias a su iniciativa, dedicación y liderazgo, se ha logrado coordinar una red de grupos que ahora protege las playas de anidación, educa al público y aporta datos esenciales para la conservación.

“Para todos nosotros, él es el imán que nos une, manteniéndonos conectados, activos, informados y unidos por un propósito común”, expresó Flores, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, acerca del compromiso a la ciencia y conservación de Diez.

Actualmente, el Proyecto Carey es el proyecto más longevo del Caribe para la protección y el aumento de la población de esta especie, tanto en Mona como en el resto de Puerto Rico. El objetivo principal del proyecto, iniciado junto al biólogo holandés Robert van Dam, es estudiar los cambios poblacionales y reproductivos de los careyes, una especie en peligro de extinción.

El monitoreo del proyecto ha evidenciado un aumento significativo en el número de nidos de carey en Mona, pasando de alrededor de 200, en 1990, a más de 1,000 –por temporada– en años recientes, lo que refleja una recuperación poblacional relacionada con la protección y reducción del comercio ilegal.

Según Flores, gracias al rol activo de Diez como coordinador nacional para la Red de Tortugas Marinas del Caribe del “Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network” –una organización comprometida con la gestión y recuperación de las poblaciones reducidas de tortugas marinas–, la implantación de nuevas iniciativas de investigación y protocolos estandarizados ha fortalecido la calidad y consistencia de datos.