Cruce entre humanos y neandertales pudo ocurrir más temprano, sugieren los huesos de un niño antiguo

Los humanos modernos y los neandertales interactuaron 100,000 años antes de lo que se pensaba, según investigadores que utilizaron tomografías computarizadas y mapeo 3D para estudiar los huesos de un niño que creen que fue el resultado de cruces entre los dos grupos distintos.

El niño, descrito en un estudio reciente publicado en la revista L’Anthropologie, fue enterrado en una cueva en Israel hace unos 140,000 años. Debido a que no se extrajo ADN antiguo de los restos fosilizados, es imposible confirmar los orígenes del niño, pero los científicos dicen que los detalles microscópicos en los huesos indican que el niño tenía rasgos de ambos grupos.

Cuando los huesos fueron excavados por primera vez en la cueva Skhul en el norte de Israel en 1931, los arqueólogos reconocieron que el niño no pertenecía ni al Homo sapiens, que había llegado a la región desde África, ni a los neandertales, que llegaron desde Europa. Concluyeron que era una especie separada indígena de la zona.

Pero el nuevo mapeo 3D permitió a los investigadores estudiar pequeños detalles del cráneo que antes habían sido difíciles de ver o descifrar. Los investigadores pudieron examinar rasgos distintivos como la construcción del oído interno y la huella de los vasos sanguíneos que irrigaban el cerebro.

Al comparar las características conocidas tanto del Homo sapiens como de los neandertales, los investigadores concluyeron que el niño era el resultado de un cruce.

Anteriormente, el ejemplo más antiguo conocido de cruce entre los grupos fue hace unos 40,000 años en Europa central, explicó Israel Hershkovitz, el investigador principal del estudio y profesor de arqueología y evolución humana en la Universidad de Tel Aviv.

Una nueva mirada a las relaciones antiguas

La nueva investigación ayuda a arrojar luz sobre cuándo los dos grupos comenzaron a interactuar y ofrece pistas sobre sus relaciones.

“Lo que estamos diciendo ahora es que hubo una extensa relación entre el Homo sapiens y los neandertales que comenzó hace unos 140,000 años”, y los dos grupos “lograron vivir uno al lado del otro sin evidencia de encuentros hostiles”, dijo Hershkovitz.

El cruce y las prácticas culturales compartidas, incluidos los entierros y la construcción de herramientas, desafían la noción del Homo sapiens como “intolerante” a otros grupos humanos debido a su eventual dominio, dijo Hershkovitz.

Sin ADN, será imposible probar que el niño era un humano híbrido, dijo Pascal Gagneux, un biólogo evolutivo que estudia los orígenes humanos en la Universidad de California en San Diego, que no participó en la investigación. Aún así, dijo, los detalles revelados por el mapeo, incluida la estructura interna de algunos huesos y varias características, respaldan la hipótesis híbrida.

Mirando dentro de un cráneo antiguo

Los investigadores tomaron miles de escaneos aislados del cráneo y la mandíbula del niño y luego crearon un modelo virtual 3D del fósil.

El modelo les permitió analizar pequeños detalles que son imposibles de ver en los huesos fosilizados, incluidas las partes delicadas dentro del cráneo. Los vasos sanguíneos, por ejemplo, dejan una pequeña huella en el interior de un cráneo.

Si bien algunas de las ranuras son visibles a simple vista, los escaneos 3D permitieron a los investigadores ver los vasos sanguíneos como “tributarios de un río”, dijo Hershkovitz.

Los patrones son distintos entre los dos grupos, porque los neandertales y el Homo sapiens tienen diferentes formas de cerebro que requieren diferente suministro de sangre.

El mapeo virtual creó una reconstrucción más precisa del cráneo del niño de lo que se podría construir a partir de los huesos y el yeso cuando los restos fueron excavados originalmente. La nueva reconstrucción es mucho más alargada, lo cual es más típico de los neandertales, dijo Gagneux.

Sin embargo, la reconstrucción detallada no responde a muchas de las preguntas que rodean el descubrimiento, dijo Gagneux. ¿Eran los padres del niño también mestizos? ¿O era uno neandertal y el otro Homo sapiens? ¿Por qué el niño, o alguien más, fue enterrado en la cueva?

Thomas Levy, profesor de ciberarqueología también en la Universidad de California en San Diego, dijo que estaba impresionado por el uso de modelos 3D en el estudio. Los avances en la visualización científica permiten mediciones y comparaciones más precisas de los especímenes, dijo Levy, quien no participó en la investigación.

La tecnología también ofrece a los arqueólogos una nueva oportunidad para revisar las conclusiones de los objetos excavados hace muchos años.

Viviendo en armonía

La cueva Skhul es una de las tres cuevas en la región que representan algunos de los entierros intencionales más antiguos conocidos en el mundo, que datan de hace más de 100,000 años, en medio del Paleolítico. Se encontraron múltiples conjuntos de restos en cada sitio, y algunos todavía están siendo excavados minuciosamente con pequeños taladros, lo que podría proporcionar más pistas en el futuro.

En la antigüedad, Israel era un puente terrestre y un punto de interacción entre los neandertales y el Homo sapiens.

Debido a que el Homo sapiens eventualmente reemplazó a los neandertales en la región y en todo el mundo, muchas personas especulan que sus interacciones fueron violentas y hostiles, y que el Homo sapiens fue eventualmente responsable de la “eliminación total” de los neandertales, dijo Hershkovitz.