¿Pueden los simios jugar a fingir? Científicos utilizan una fiesta de té imaginaria para averiguarlo

Nueva York- A los dos años, la mayoría de los niños ya saben jugar a fingir. Convierten sus habitaciones en castillos lejanos y celebran fiestas del té de fantasía.

La capacidad de crear algo a partir de la nada puede parecer exclusiva del ser humano, un cimiento de la creatividad que ha dado lugar a nuevos tipos de arte, música y mucho más.

Ahora, por primera vez, un experimento insinúa que un simio en cautividad puede tener imaginación.

“Lo realmente emocionante de este trabajo es que sugiere que las raíces de esta capacidad de imaginación no son exclusivas de nuestra especie”, afirma el coautor del estudio Christopher Krupenye, de la Universidad Johns Hopkins.

Kanzi es un bonobo criado en un laboratorio que se convirtió en un genio de la comunicación con los humanos mediante símbolos gráficos. Combinó distintos símbolos para darles nuevos significados y aprendió a crear sencillas herramientas de piedra.

Los científicos se preguntaban si Kanzi tenía la capacidad de jugar a fingir, es decir, actuar como si algo fuera real sabiendo que no lo es. Habían oído hablar de chimpancés hembras en libertad que sujetaban palos como si fueran bebés y de chimpancés en cautividad que arrastraban bloques imaginarios por el suelo después de jugar con otros reales.

Pero la imaginación es abstracta, así que es difícil saber qué pasa por la cabeza de los simios. Podrían estar imitando a los investigadores o confundiendo objetos imaginarios con reales.

Los investigadores adaptaron el manual de estudio de los niños pequeños para organizar una fiesta de zumo para Kanzi. Vertieron zumo imaginario de una jarra en dos vasos y luego fingieron que vaciaban sólo uno. Preguntaron a Kanzi qué vaso quería y el 68% de las veces señaló el vaso que aún contenía el zumo imaginario.

Para asegurarse de que Kanzi no confundía lo real con lo falso, también hicieron una prueba con zumo real. Kanzi eligió el zumo real sobre el de mentira casi el 80% de las veces, “lo que sugiere que realmente se puede distinguir entre zumo real y zumo imaginario”, afirma Amalia Bastos, coautora del estudio de la Universidad de St.

Un tercer experimento en el que se colocaron uvas falsas en dos tarros obtuvo resultados positivos similares.

Pero no todos los científicos están convencidos de que Kanzi juega a fingir como los humanos. Según Michael Tomasello, psicólogo comparativo de la Universidad de Duke, hay una diferencia entre imaginar que se vierte zumo en un vaso y mantener la pretensión de que es real.

“Para convencerme de ello, tendría que ver a Kanzi simulando verter agua en un recipiente”, escribió Tomasello en un correo electrónico. Tomasello no participó en el estudio, publicado el jueves en la revista Science.

Kanzi creció entre humanos, por lo que es difícil saber si sus habilidades se extienden a todos los simios o se deben a su educación especial. Murió el año pasado a los 44 años.

Muchas especies de grandes simios salvajes están en peligro crítico de extinción y habrá que seguir investigando para entender de qué son capaces sus mentes.