Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteOtros
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Pueden los simios jugar a fingir? Científicos utilizan una fiesta de té imaginaria para averiguarlo

Un bonobo llamado Kanzi mostró indicios de imaginación

5 de febrero de 2026 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto sin fecha facilitada por Ape Initiative muestra a Kanzi, un bonobo que aprendió a comunicarse con los humanos, en Des Moines, Iowa.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- A los dos años, la mayoría de los niños ya saben jugar a fingir. Convierten sus habitaciones en castillos lejanos y celebran fiestas del té de fantasía.

La capacidad de crear algo a partir de la nada puede parecer exclusiva del ser humano, un cimiento de la creatividad que ha dado lugar a nuevos tipos de arte, música y mucho más.

Ahora, por primera vez, un experimento insinúa que un simio en cautividad puede tener imaginación.

“Lo realmente emocionante de este trabajo es que sugiere que las raíces de esta capacidad de imaginación no son exclusivas de nuestra especie”, afirma el coautor del estudio Christopher Krupenye, de la Universidad Johns Hopkins.

Kanzi es un bonobo criado en un laboratorio que se convirtió en un genio de la comunicación con los humanos mediante símbolos gráficos. Combinó distintos símbolos para darles nuevos significados y aprendió a crear sencillas herramientas de piedra.

Los científicos se preguntaban si Kanzi tenía la capacidad de jugar a fingir, es decir, actuar como si algo fuera real sabiendo que no lo es. Habían oído hablar de chimpancés hembras en libertad que sujetaban palos como si fueran bebés y de chimpancés en cautividad que arrastraban bloques imaginarios por el suelo después de jugar con otros reales.

Esta foto, proporcionada por la Iniciativa Ape, muestra a Kanzi, un bonobo que aprendió a comunicarse con los humanos, en Des Moines, Iowa. (Iniciativa Ape vía AP)
Esta foto, proporcionada por la Iniciativa Ape, muestra a Kanzi, un bonobo que aprendió a comunicarse con los humanos, en Des Moines, Iowa. (Iniciativa Ape vía AP) (The Associated Press)

Pero la imaginación es abstracta, así que es difícil saber qué pasa por la cabeza de los simios. Podrían estar imitando a los investigadores o confundiendo objetos imaginarios con reales.

Los investigadores adaptaron el manual de estudio de los niños pequeños para organizar una fiesta de zumo para Kanzi. Vertieron zumo imaginario de una jarra en dos vasos y luego fingieron que vaciaban sólo uno. Preguntaron a Kanzi qué vaso quería y el 68% de las veces señaló el vaso que aún contenía el zumo imaginario.

Para asegurarse de que Kanzi no confundía lo real con lo falso, también hicieron una prueba con zumo real. Kanzi eligió el zumo real sobre el de mentira casi el 80% de las veces, “lo que sugiere que realmente se puede distinguir entre zumo real y zumo imaginario”, afirma Amalia Bastos, coautora del estudio de la Universidad de St.

Un tercer experimento en el que se colocaron uvas falsas en dos tarros obtuvo resultados positivos similares.

Pero no todos los científicos están convencidos de que Kanzi juega a fingir como los humanos. Según Michael Tomasello, psicólogo comparativo de la Universidad de Duke, hay una diferencia entre imaginar que se vierte zumo en un vaso y mantener la pretensión de que es real.

“Para convencerme de ello, tendría que ver a Kanzi simulando verter agua en un recipiente”, escribió Tomasello en un correo electrónico. Tomasello no participó en el estudio, publicado el jueves en la revista Science.

Esta foto sin fecha, proporcionada por la Iniciativa Ape, muestra a Nyota con Kanzi, un bonobo que aprendió a comunicarse con humanos, en Des Moines, Iowa. (Iniciativa Ape vía AP)
Esta foto sin fecha, proporcionada por la Iniciativa Ape, muestra a Nyota con Kanzi, un bonobo que aprendió a comunicarse con humanos, en Des Moines, Iowa. (Iniciativa Ape vía AP) (The Associated Press)

Kanzi creció entre humanos, por lo que es difícil saber si sus habilidades se extienden a todos los simios o se deben a su educación especial. Murió el año pasado a los 44 años.

Muchas especies de grandes simios salvajes están en peligro crítico de extinción y habrá que seguir investigando para entender de qué son capaces sus mentes.

“Kanzi abrió este camino para muchos estudios futuros”, dijo Bastos.

Tags
Breaking NewsMonosCiencia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: