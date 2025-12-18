Reconocen el liderazgo comunitario en el evento “Ciencia y Solidaridad”

Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) y la Junta Innovadora Comunal Villa del Carmen, en Ponce, celebraron el miércoles el evento “Ciencia y Solidaridad”, rindiendo homenaje a líderes comunitarios mientras se exploraba la presencia de la ciencia en la vida cotidiana de las comunidades.

La actividad, realizada en el Centro Comunal de Villa del Carmen, rindió tributo a 11 líderes cuyas historias de servicio y transformación comunitaria están documentadas en el libro del mismo nombre, publicado por CienciaPR.

De los homenajeados, se encontraban presentes Lohary Munet Piñeiro, presidenta la de Junta Innovadora Comunal de Villa del Carmen; Yamilette Luciano, líder de la comunidad sorda del oeste de Puerto Rico; sor Faustina Rodríguez, coordinadora de la Pastoral Juvenil en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y exdirectora del Centro de Servicios Ferrán y Punta Diamante; y Lenis Rodríguez, de la comunidad Camino Nuevo en Yabucoa. Todos fueron participantes de los proyectos comunitarios Aquí Nos Cuidamos y Laboratorio de Ciencia Comunitaria, de CienciaPR.

“Este evento celebra algo fundamental: los líderes comunitarios son agentes de cambio que utilizan el pensamiento científico en su trabajo diario, aunque no siempre lo llamemos así”, expresó la doctora Mónica I. Feliú Mójer, directora de la Unidad de Participación Pública de CienciaPR, vía comunicado de prensa. “Observar, hacer preguntas, experimentar y adaptar soluciones son prácticas que nuestras comunidades han usado por generaciones”, añadió.

Durante la velada, cerca de 40 personas participaron de experiencias interactivas, como completar crucigramas, armar rompecabezas y escribir o dibujar en un “tablón de expresión pública”. Las actividades fueron diseñadas para demostrar que la ciencia es parte integral del diario vivir, desde la cocina hasta el huerto comunitario, y para promover la confraternización.

Participantes armando un rompecabezas, como parte de las actividades interactivas del evento. (Suministrada)

“Fue emocionante ver cómo los asistentes exploraron juntos la ciencia que ya practican sin quizás saberlo”, expresó Xavier Ortiz Torres, coordinador del proyecto “Ciencia y Solidaridad”, de CienciaPR. “Queríamos que la gente viera que la ciencia es parte de su cultura y una herramienta poderosa para el desarrollo comunitario”, agregó.

El evento contó con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el respaldo de Cristalia y la presencia de Alexis “Leky” Vega, ayudante especial de la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, y Orlando Delgado, director de la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio.