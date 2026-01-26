Alexandria Ocasio Cortez: “Le piden al pueblo estadounidense que no crea lo que sus ojos ven”

Momento por momento, esto fue captado en video antes y después de la trágica muerte del enfermero que murió al ser baleado por un agente de Patrulla Fronteriza mientras intentaba ayudar a dos personas durante una intervención de agentes de inmigración.

Washington D.C. - La agresiva política del Departamento de Seguridad Interna (DHS) en ciudades como Minneapolis (Minnesota) se enfrenta a la más fuerte oposición hasta el momento, al sumarse las críticas de republicanos que -tras el asesinato este mes de dos estadounidenses- coinciden en que los agentes de inmigración se exceden en sus intervenciones contra ciudadanos.

Los senadores republicanos Lisa Murkowski (Alaska), Thom Tillis (Carolina del Norte), John Curtis (Utah) y Rand Paul (Kentucky) han reclamado una investigación imparcial sobre la muerte del enfermero Alex Pretti el sábado, a manos de un agente de inmigración que le habría hecho hasta 10 disparos mientras filmaba un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ayudaba a una manifestante.

Los vídeos también reflejan que, previo a ser asesinado, Pretti fue golpeado mientras estaba en el suelo golpeaba rodeado por, al menos, seis oficiales federales, suceso que ha generado la mayor indignación hasta el presente en contra de ICE y la decisión de movilizarlos a las calles de las ciudades estadounidenses.

Mientras, el presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja, el republicano Andrew Garbarino (Nueva York), anunció que convocará a una audiencia a las autoridades de inmigración.

“El asesinato (el sábado) de Alex Pretti, ciudadano estadounidense, a manos de agentes del ICE debería plantear serias dudas en el gobierno sobre la idoneidad de la capacitación en control de inmigración y las instrucciones que reciben los agentes para llevar a cabo su misión. Portar un arma de fuego legalmente no justifica que agentes federales maten a un estadounidense, especialmente, como parece mostrar el video, después de que la víctima hubiera sido desarmada”, indicó Murkowski.

Por su parte, Tillis sostuvo que “cualquier funcionario de la administración que se apresure a emitir un juicio e intente cerrar una investigación antes de que comience le está haciendo un flaco favor a la nación y al legado del presidente (Donald) Trump”.

En Minnesota, un precandidato republicano a gobernador, Chris Madel, se retiró de la contienda al oponerse a la política de Trump de reclamarle identificación en las calle a ciudadanos, particularmente hispanos y asiáticos, e incluso entrar a residencias con órdenes de allanamiento administrativas no validadas por un tribunal. También denunció que Trump amenace con quitarle fondos a su estado por diferir en torno a su política de inmigración.

Las acciones del gobierno de Trump, dijo Madel, impiden de todos modos que un republicano pueda ser electo en noviembre como gobernador de Minnesota.

El caso de Pretti se suma a la muerte, el 7 de enero, de Renée Good, una mujer que se retiraba de una escena de protesta en la misma ciudad y recibió disparos en al menos tres ocasiones por parte de un agente de ICE.

Contrario a lo que se ve en los vídeos, el gobierno de Trump ha querido describir a Pretti y Good como “terroristas domésticos”. Pese a ser líderes e integrantes de un Partido Republicano y el movimiento MAGA que han elevado la defensa de la Segunda Enmienda, autoridades del gobierno de Trump han cuestionado incluso que Pretti ejerciera su derecho a la protesta portando una pistola legalmente.

Además de Pretti y Good, varios inmigrantes han muerto bajo la custodia de ICE.

Se expresa AOC

“Quieren que el que el pueblo estadounidense no crea lo que sus ojos ven”, dijo la congresista demócrata puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), en entrevista con la cadena CNN.

Ocasio Cortez sostuvo que es importante que los estadounidenses “no se sientan intimidados” y sigan ejerciendo sus derechos a la libre expresión, “lo que significa que cuando se ve algo malo debemos organizarnos y movilizarnos contra ello”.

“Lo que estamos viendo ahora mismo es una administración que teme profundamente su propia impopularidad”, sostuvo Ocasio Cortez.

La Casa Blanca indicó que el presidente Trump ordenó que DHS y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investiguen la muerte de Pretti.

Asimismo, Trump conversó el lunes con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien dijo que, además, el presidente estadounidense aceptó reducir el número de agentes de DHS en su estado, sobre todo en Minneapolis.

Pero, tanto Trump como su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, mantuvieron este lunes la retórica de que el problema de las acciones de los agentes federales de inmigración radica en la falta de cooperación de los demócratas con la política pública de la Casa Blanca.

Después de que la secretaria de DHS, Kristi Noem, describió a Pretti como un “terrorista doméstico” y otras autoridades alegaron que iba a cometer asesinatos en masa, Leavitt buscó distanciar a la Casa Blanca de ese tipo de declaraciones e insistió en que el presidente respalda una plena investigación.

El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, al criticar el enojo de demócratas por la muerte de Pretti, escribió en la red social X que “un asesino intentó asesinar a agentes federales y esta es su respuesta”.

Leavitt evadió responder si la Casa Blanca requerirá a Miller una disculpa pública.

En medio de las críticas en contra de la secretaria Noem y el jefe de ICE, Greg Bovine, Trump envió a Minneapolis a su zar de Inmigración, quien se reportará directamente a él. Homan ha sido parte de la retórica anti inmigrante del gobierno de Trump.

La crisis en Minneapolis ha convencido a los demócratas del Senado de que tienen que frenar el presupuesto de DHS hasta que la mayoría republicana acceda a reformar ICE.

Sin los votos de los demócratas del Senado, el gobierno federal puede cerrar parcialmente a la medianoche del viernes, cuando vence el financiamiento para gran parte de las oficinas gubernamentales estadounidenses.

El potencial próximo presupuesto de DHS está atado a otros cinco proyectos que el Senado tiene previsto considera esta semana, que fueron aprobados por la Cámara de Representantes.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), volvió a exhortar a la mayoría republicana y a la Casa Banca a sacar aparte el presupuesto de DHS, para poder mantener en funcionamiento casi todo el gobierno federal. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), ha descartado presentar a votación por separado el presupuesto de DHS.

Aunque ICE tiene suficientes fondos regulados por la ley de reconciliación fiscal, la ausencia de un presupuesto para DHS afectará el resto de las oficinas de ese departamento sombrilla, incluida la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Los demócratas del Senado han dejado claro que estamos listos para avanzar rápidamente con los cinco proyectos de ley de asignaciones presupuestarias, por separado del proyecto de ley de financiación del DHS, antes de la fecha límite del 30 de enero”, indicó el senador Schumer.

Agregó que “si el líder Thune presenta esos cinco proyectos de ley en el pleno esta semana, podremos aprobarlos de inmediato. De lo contrario, los republicanos serán responsables de otro cierre del gobierno”.

En medio de toda esta situación, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha querido presionar al gobernador de Minnesota para que le permita tener acceso al censo electoral estatal y a los datos de asistencia pública.