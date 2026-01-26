Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alexandria Ocasio Cortez: “Le piden al pueblo estadounidense que no crea lo que sus ojos ven”

Crecen las críticas, incluso republicanas, a ICE y el gobierno de Trump tras los recientes asesinatos en Minnesota

26 de enero de 2026 - 5:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
10 tiros en 5 segundos: el asesinato del enfermero Alex Pretti en Minneapolis

10 tiros en 5 segundos: el asesinato del enfermero Alex Pretti en Minneapolis

Momento por momento, esto fue captado en video antes y después de la trágica muerte del enfermero que murió al ser baleado por un agente de Patrulla Fronteriza mientras intentaba ayudar a dos personas durante una intervención de agentes de inmigración.

José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La agresiva política del Departamento de Seguridad Interna (DHS) en ciudades como Minneapolis (Minnesota) se enfrenta a la más fuerte oposición hasta el momento, al sumarse las críticas de republicanos que -tras el asesinato este mes de dos estadounidenses- coinciden en que los agentes de inmigración se exceden en sus intervenciones contra ciudadanos.

RELACIONADAS

Los senadores republicanos Lisa Murkowski (Alaska), Thom Tillis (Carolina del Norte), John Curtis (Utah) y Rand Paul (Kentucky) han reclamado una investigación imparcial sobre la muerte del enfermero Alex Pretti el sábado, a manos de un agente de inmigración que le habría hecho hasta 10 disparos mientras filmaba un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ayudaba a una manifestante.

Los vídeos también reflejan que, previo a ser asesinado, Pretti fue golpeado mientras estaba en el suelo golpeaba rodeado por, al menos, seis oficiales federales, suceso que ha generado la mayor indignación hasta el presente en contra de ICE y la decisión de movilizarlos a las calles de las ciudades estadounidenses.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray

Mientras, el presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja, el republicano Andrew Garbarino (Nueva York), anunció que convocará a una audiencia a las autoridades de inmigración.

“El asesinato (el sábado) de Alex Pretti, ciudadano estadounidense, a manos de agentes del ICE debería plantear serias dudas en el gobierno sobre la idoneidad de la capacitación en control de inmigración y las instrucciones que reciben los agentes para llevar a cabo su misión. Portar un arma de fuego legalmente no justifica que agentes federales maten a un estadounidense, especialmente, como parece mostrar el video, después de que la víctima hubiera sido desarmada”, indicó Murkowski.

Por su parte, Tillis sostuvo que “cualquier funcionario de la administración que se apresure a emitir un juicio e intente cerrar una investigación antes de que comience le está haciendo un flaco favor a la nación y al legado del presidente (Donald) Trump”.

En Minnesota, un precandidato republicano a gobernador, Chris Madel, se retiró de la contienda al oponerse a la política de Trump de reclamarle identificación en las calle a ciudadanos, particularmente hispanos y asiáticos, e incluso entrar a residencias con órdenes de allanamiento administrativas no validadas por un tribunal. También denunció que Trump amenace con quitarle fondos a su estado por diferir en torno a su política de inmigración.

Las acciones del gobierno de Trump, dijo Madel, impiden de todos modos que un republicano pueda ser electo en noviembre como gobernador de Minnesota.

El caso de Pretti se suma a la muerte, el 7 de enero, de Renée Good, una mujer que se retiraba de una escena de protesta en la misma ciudad y recibió disparos en al menos tres ocasiones por parte de un agente de ICE.

Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis.Se observa sangre en el espaldar de un vehículo en el lugar de un tiroteo en Minneapolis.Paramédicos trasladan a una persona en camilla de la escena de un tiroteo en Minneapolis.
1 / 12 | Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria . Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. - Alex Kormann

Contrario a lo que se ve en los vídeos, el gobierno de Trump ha querido describir a Pretti y Good como “terroristas domésticos”. Pese a ser líderes e integrantes de un Partido Republicano y el movimiento MAGA que han elevado la defensa de la Segunda Enmienda, autoridades del gobierno de Trump han cuestionado incluso que Pretti ejerciera su derecho a la protesta portando una pistola legalmente.

Además de Pretti y Good, varios inmigrantes han muerto bajo la custodia de ICE.

Se expresa AOC

“Quieren que el que el pueblo estadounidense no crea lo que sus ojos ven”, dijo la congresista demócrata puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), en entrevista con la cadena CNN.

Ocasio Cortez sostuvo que es importante que los estadounidenses “no se sientan intimidados” y sigan ejerciendo sus derechos a la libre expresión, “lo que significa que cuando se ve algo malo debemos organizarnos y movilizarnos contra ello”.

“Lo que estamos viendo ahora mismo es una administración que teme profundamente su propia impopularidad”, sostuvo Ocasio Cortez.

La Casa Blanca indicó que el presidente Trump ordenó que DHS y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investiguen la muerte de Pretti.

Asimismo, Trump conversó el lunes con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien dijo que, además, el presidente estadounidense aceptó reducir el número de agentes de DHS en su estado, sobre todo en Minneapolis.

Pero, tanto Trump como su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, mantuvieron este lunes la retórica de que el problema de las acciones de los agentes federales de inmigración radica en la falta de cooperación de los demócratas con la política pública de la Casa Blanca.

Después de que la secretaria de DHS, Kristi Noem, describió a Pretti como un “terrorista doméstico” y otras autoridades alegaron que iba a cometer asesinatos en masa, Leavitt buscó distanciar a la Casa Blanca de ese tipo de declaraciones e insistió en que el presidente respalda una plena investigación.

El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, al criticar el enojo de demócratas por la muerte de Pretti, escribió en la red social X que “un asesino intentó asesinar a agentes federales y esta es su respuesta”.

Leavitt evadió responder si la Casa Blanca requerirá a Miller una disculpa pública.

En medio de las críticas en contra de la secretaria Noem y el jefe de ICE, Greg Bovine, Trump envió a Minneapolis a su zar de Inmigración, quien se reportará directamente a él. Homan ha sido parte de la retórica anti inmigrante del gobierno de Trump.

La crisis en Minneapolis ha convencido a los demócratas del Senado de que tienen que frenar el presupuesto de DHS hasta que la mayoría republicana acceda a reformar ICE.

Sin los votos de los demócratas del Senado, el gobierno federal puede cerrar parcialmente a la medianoche del viernes, cuando vence el financiamiento para gran parte de las oficinas gubernamentales estadounidenses.

El potencial próximo presupuesto de DHS está atado a otros cinco proyectos que el Senado tiene previsto considera esta semana, que fueron aprobados por la Cámara de Representantes.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), volvió a exhortar a la mayoría republicana y a la Casa Banca a sacar aparte el presupuesto de DHS, para poder mantener en funcionamiento casi todo el gobierno federal. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), ha descartado presentar a votación por separado el presupuesto de DHS.

Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público.Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a una conductora en Minneapolis durante la más reciente redada migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.El incidente ocurrió en el distrito de la representante demócrata Ilhan Omar, quien calificó lo sucedido como “violencia del Estado”, no aplicación de la ley.
1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker
Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.Alex Pretti fue descrito por amigos y familiares como una persona humana, preocupada por la situación de su país, y en total desacuerdo con la manera en que los agentes federales de inmigracón se conducen en la ciudad.
1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr

Aunque ICE tiene suficientes fondos regulados por la ley de reconciliación fiscal, la ausencia de un presupuesto para DHS afectará el resto de las oficinas de ese departamento sombrilla, incluida la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Los demócratas del Senado han dejado claro que estamos listos para avanzar rápidamente con los cinco proyectos de ley de asignaciones presupuestarias, por separado del proyecto de ley de financiación del DHS, antes de la fecha límite del 30 de enero”, indicó el senador Schumer.

Agregó que “si el líder Thune presenta esos cinco proyectos de ley en el pleno esta semana, podremos aprobarlos de inmediato. De lo contrario, los republicanos serán responsables de otro cierre del gobierno”.

En medio de toda esta situación, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha querido presionar al gobernador de Minnesota para que le permita tener acceso al censo electoral estatal y a los datos de asistencia pública.

En tanto, el gobierno de Minnesota ha descartado entregar esos datos a la administración de Trump, mientras ha acudido a los tribunales a tratar de asegurar que se preserve la evidencia del gobierno federal en torno a la muerte de Pretti.

Tags
Alexandria Ocasio CortezDonald TrumpInmigrantesICE-HSIMinnesota
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 26 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: