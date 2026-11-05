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Cambio de mando en la coalición Power4PuertoRico

Erica González renunció a la dirección ejecutiva y ha sido sustituida de forma interina por Federico de Jesús y Cristina Rodríguez Greenberg

5 de noviembre de 2026 - 7:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo de manifestación de Power4PuertoRico frente a las oficinas de FEMA en Washington D.C. (GFR Media)
La coalición Power4PuertoRico ha estado activa en temas como el estatus, la ley Promesa y la antigua ley 22.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La coalición Power4PuertoRico anunció este jueves una transición en su liderato, ante la renuncia de Erica González, quien asumirá nuevos retos profesionales.

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La organización indicó que el proyecto político de Power4PuertoRico estará en manos del estratega y consultor Federico de Jesús Febles y la parte educativa será liderada por Cristina Rodríguez Greemberg, en ambos casos de forma interina.

De Jesús Febles y Rodríguez Greemberg se dividirán las tareas de “educar a la diáspora puertorriqueña y a sus aliados sobre la necesidad de descolonizar Puerto Rico, y para apoderar a los puertorriqueños en los Estados Unidos a fin de que continúen consolidando los avances logrados por esta creciente coalición en su defensa de la isla y de la diáspora desde su fundación tras el paso del huracán María”, según la organización.

“Bajo el liderazgo de Erica González, Power 4 Puerto Rico se convirtió en la única organización nacional de trabajo a tiempo completo dedicada a impulsar reformas significativas y estructurales para Puerto Rico y a fortalecer el papel protagónico de la comunidad boricua en Estados Unidos en la promoción de la agenda de nuestra comunidad”, dijo De Jesús Febles.

También destacó la presentación de un proyecto de ley que buscó fijar una fecha para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, por medio de la ley Promesa.

De Jesús Febles dijo además que su organización presionó en favor de la liberación de los fondos de reconstrucción que frenó el primer gobierno de Donald Trump y reclamado la abolición de la antigua ley 22 de Puerto Rico, que ahora está integrada a la ley 60 de 2019 y ha permitido a millonarios estadounidenses que se mudan al archipiélago puertorriqueño eludir impuestos federales.

Rodríguez Greenberg, por su parte, dijo que González amplió “nuestro grupo de organizadores comunitarios puertorriqueños en todo el país a través de Boricuas Holding It Down, Beyond Colonialism y otros proyectos que promueven la agenda de autodeterminación y autosuficiencia para descolonizar a Puerto Rico y a los puertorriqueños”.

Tags
Puerto RicoCongreso de Estados UnidosDescolonizaciónStatus de Puerto RicoJunta de Supervisión FiscalLey 22
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