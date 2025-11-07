Opinión
7 de noviembre de 2025
81°aguaceros
Demócratas lanzan propuesta para acabar con el cierre parcial del gobierno federal

La iniciativa fue rechazada por el liderato republicano, que considera, sin embargo, que refleja progreso en las conversaciones

7 de noviembre de 2025 - 6:04 PM

El senador Charles Schumer. (AP)
El senador Charles Schumer presentó la propuesta de los demócratas para acabar con el cierre parcial del gobierno federal.
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

El liderato demócrata del Senado propuso este viernes un plan para acabar con el cierre parcial del gobierno federal –que cumplió 38 días–, que incluiría la extensión por solo un año de los subsidios de los planes médicos Obamacare.

La propuesta de los demócratas del Senado incluiría, además, la aprobación de tres de los proyectos de presupuesto y la creación de un comité bipartidista para revisar los subsidios de Obamacare, indicó el líder de la minoría, Charles Schumer (Nueva York).

“Es una prórroga de la ley vigente, algo que hacemos constantemente aquí. Esta propuesta reactiva el gobierno y garantiza que las familias trabajadoras que ahora buscan cobertura médica obtengan certeza y alivio financiero”, indicó Schumer, en el hemiciclo legislativo.

El Senado tiene previsto –de acuerdo con el calendario anunciado a principios de año– recesar la semana próxima, con ocasión del Día del Veterano, que se conmemora el martes 11 de noviembre.

El speaker Mike Johnson anunció, también, que la Cámara de Representantes recesará –como estaba previsto– la semana próxima. Pero, en el caso de la Cámara baja, será la octava semana consecutiva sin sesión.

La última votación en el pleno cameral fue el 19 de septiembre, cuando se aprobó la resolución republicana que buscaba extender el presupuesto federal hasta el 21 de noviembre, sin atender la expiración de los subsidios de Obamacare, que vencen al terminar el año y benefician a cerca de 24 millones de personas.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), ha rechazado agregar lenguaje a la resolución cameral que extienda los beneficios de Obamacare. “No va para ningún lado” la oferta demócrata, dijo Thune. Pero, sostuvo que es un progreso, en comparación con la propuesta inicial de finales de septiembre.

El gobierno federal está en medio de un cierre parcial de oficinas desde el 1 de octubre, cuando comenzó el nuevo año fiscal y no se logró extender el presupuesto anterior.

Esta semana, el presidente Donald Trump sostuvo, tras la jornada electoral del martes en la que los electores dieron un fuerte espaldarazo a candidatos y propuestas demócratas, que el cierre parcial del gobierno federal ha sido contraproducente políticamente para los republicanos.

Congreso de Estados Unidos, Senado de Estados Unidos, Gobierno federal, Donald Trump, Charles Schumer
José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.
