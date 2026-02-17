Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen a un joven de 18 años que corrió hacia el Capitolio de Estados Unidos con un rifle cargado

Le encontraron municiones y una máscara de gas, entre otro equipo

17 de febrero de 2026 - 6:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso fue identificado como Carter Camacho. (WILL OLIVER)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La Policía del Capitolio de Estados Unidos anunció este miércoles el arresto de un hombre que corrió hacia la sede del Congreso con una escopeta cargada.

Agentes detuvieron al sospechoso, identificado como Carter Camacho, de 18 años y residente de la localidad de Smyrna (Georgia), cuando se encontraba en la parte baja oeste del Capitolio, en Washington D.C..

Ni la Cámara de Representantes ni el Senado están en sesión esta semana.

Luego, de detenerlo, los agentes encontraron la camioneta del sospechoso frente al Jardín Botánico, contiguo al Capitolio, donde había una máscara de gas y un casco.

Ninguna persona resultó herida durante el incidente.

El sospechoso tenía puesto un chaleco “táctico” y portaba, además, varias municiones, según la Policía.

“El verano pasado, realizamos un ejercicio de amenaza activa en la fachada oeste del Capitolio de los Estados Unidos, en el mismo lugar donde los agentes detuvieron al sospechoso”, indicó el jefe de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos, Michael Sullivan

Camacho fue detenido por portación de un rifle sin licencia, tener un arma de fuego y municiones no registradas.

El incidente continúa bajo investigación.

