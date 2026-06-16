Diáspora del MVC apoya aspirante a representante estatal por la antigua zona boricua de Loisaida en Nueva York

Washington D.C. - La Red de la Diáspora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunció este martes su respaldo a Jasmin Sánchez como aspirante a la candidatura demócrata a representante estatal en Nueva York por el distrito 65.

“Tras una cuidadosa evaluación colectiva de su trayectoria, su arraigo comunitario y su visión de futuro, estamos convencidos de que Jasmin es una líder transformadora que el distrito y la Ciudad de Nueva York necesitan con urgencia”, indicó la Red de la Diáspora del MVC, en un comunicado de prensa.

La organización destacó las propuestas de Sánchez para expandir las alternativas de vivienda asequible, impulsar el desarrollo económico, la educación pública de calidad, su compromiso con las mujeres, los inmigrantes y la justicia social, entre otros asuntos.

El distrito 65 incluye la parte baja del este de Manhattan (Loisaida) –una de las antiguas zonas de concentración boricua–, Chinatown y el distrito financiero de Nueva York.

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Sánchez se enfrenta a otros cinco precandidatos, de cara a las primarias demócratas del 23 de junio.