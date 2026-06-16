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Diáspora del MVC apoya aspirante a representante estatal por la antigua zona boricua de Loisaida en Nueva York

Jasmin Sánchez es una de seis personas tras el escaño en la Cámara baja del estado por el distrito 65

16 de junio de 2026 - 11:23 AM

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Las primarias de Nueva York tendrán lugar el martes 23 de junio. (SARAH YENESEL)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La Red de la Diáspora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunció este martes su respaldo a Jasmin Sánchez como aspirante a la candidatura demócrata a representante estatal en Nueva York por el distrito 65.

“Tras una cuidadosa evaluación colectiva de su trayectoria, su arraigo comunitario y su visión de futuro, estamos convencidos de que Jasmin es una líder transformadora que el distrito y la Ciudad de Nueva York necesitan con urgencia”, indicó la Red de la Diáspora del MVC, en un comunicado de prensa.

La organización destacó las propuestas de Sánchez para expandir las alternativas de vivienda asequible, impulsar el desarrollo económico, la educación pública de calidad, su compromiso con las mujeres, los inmigrantes y la justicia social, entre otros asuntos.

El distrito 65 incluye la parte baja del este de Manhattan (Loisaida) –una de las antiguas zonas de concentración boricua–, Chinatown y el distrito financiero de Nueva York.

Sánchez se enfrenta a otros cinco precandidatos, de cara a las primarias demócratas del 23 de junio.

En un distrito abrumadoramente demócrata, la persona que gane la candidatura será amplia favorita para prevalecer en la elección general del 3 de noviembre.

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Diáspora puertorriqueñaNueva YorkMovimiento Victoria CiudadanaElecciones
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