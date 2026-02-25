Donald Trump defendió su récord y atacó a los demócratas en su mensaje de estado, el más largo de la historia

El presidente Donald Trump ofreció, el 24 de febrero de 2026, su mensaje de situación del Estado ante una sesión conjunta del Congreso.

Washington D. C. - En medio de una baja popularidad en las encuestas, el presidente Donald Trump utilizó su primer mensaje sobre el estado de la Unión de este cuatrienio para defender su récord en temas económicos y de inmigración, y acosar directamente a la minoría demócrata.

“Estados Unidos es más rico y fuerte que nunca”, dijo Trump al iniciar su discurso, el más largo de la historia, de una hora y 48 minutos.

Trump reclamó como sus principales éxitos la aprobación de la extensión de los alivios contributivos a los ciudadanos, la creación de empleos y las medidas de seguridad en la frontera, que asegura han impedido la entrada de personas sin autorización desde que regresó a la Casa Blanca hace 13 meses.

Pero, aunque destacó el número de empleos más alto de la historia, esa ha sido la norma en los últimos años, en medio del crecimiento de la población. En 2025, sin embargo, se crearon 181,000 puestos de trabajo, en comparación con 1.46 millones en 2024.

Ante tres de los jueces que votaron a favor, Trump describió como “desafortunada…totalmente equivocada” la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que invalidó los aranceles impuestos por medio de la ley de poderes internacionales económicos de emergencia (IEEPA).

Evitó, sin embargo, los ataques que ha hecho en conferencias de prensa y en las redes sociales contra los jueces que anularon esos aranceles.

Al entrar al hemiciclo cameral, Trump saludó a los cuatros jueces presentes: el juez presidente, John Roberts, Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Pese a ser conservadores, Roberts, Barrett y Neil Gorsuch se unieron en ese histórico caso a las tres liberales, Kagan, la boricua Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

Aunque sería un impuesto que afectaría más a los que menos recursos económicos tienen, Trump auguró que en el futuro los aranceles sustituirán el sistema de contribuciones sobre ingresos.

Los momentos más tensos ocurrieron cuando Trump entró en el tema de inmigración.

Mientras Trump declara el cierre de la frontera su política pública de deportación de personas con un estatus migratorio irregular, ha levantado alarmas debido a las prácticas de agentes de inmigración que han ido por las calles acosando en patrullajes itinerantes que han causado la muerte de tres ciudadanos estadounidenses.

Trump dirigió sus críticas sobre inmigración contra las personas de origen somalí en Minnesota, donde en enero, precisamente, los operativos de inmigración acabaron con la vida de dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti.

“Los piratas somalíes que saquean Minnesota nos recuerdan que hay grandes regiones del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma, no la excepción. Importar estas culturas mediante la inmigración sin restricciones y la apertura de fronteras trae esos problemas directamente a Estados Unidos”, dijo Trump.

La congresista demócrata Ilhan Omar (Minnesota), nacida en Somalia, gritó en contra de Trump, al igual que su colega de origen palestino Rashida Tlaib (Michigan).

Luego, Trump aprovechó su ataque a los inmigrantes para pedirle a los congresistas que se pusieran de pie si consideraban que “el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”.

Cuando los demócratas se quedaron sentados, Trump detuvo su alocución para señalarlos con la mano. Después, avivó el llamado de los republicanos a exigir a nivel federal prueba de ciudadanía para las personas poder registrarse, aunque en Estados Unidos el voto está en manos de los estados y gobiernos locales.

Previamente, abogó por prohibir que los estados expidan licencias comerciales a indocumentados, que considera en su mayoría no dominan el inglés.

En un momento dado, Trump elevó sus alegaciones en contra de los demócratas que asistieron al mensaje. “Esta gente está loca…los demócratas están destruyendo nuestro país, pero los frenamos”, dijo.

Decenas de legisladores federales demócratas boicotearon el evento.

Pero al inicio el congresista Al Green (Texas), quien en 2025 lo interrumpió criticando los recortes al programa Medicaid, sacó una pancarta que – en referencia a un vídeo en el que Trump presentó como simios al expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama-, indicaba “la gente negra no son simios”.

En torno a su política internacional, Trump recordó la intervención militar en Venezuela, la extracción del presidente Nicolás Maduro de ese país sudamericano y la colaboración que ahora tiene de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Dijo que Estados Unidos cuenta ya con 80 millones de barriles de petróleo venezolano.

Además, presentó a la venezolana Alejandra González, sobrina del político opositor Enrique Márquez, para anunciarle que su tío acababa de ser liberado y que se encontraba en el Capitolio. Márquez entró a la galería del hemiciclo, y se abrazó con su sobrina.

Al referirse a Irán, donde ha amenazado con una nueva intervención militar, insistió en que eliminó el arsenal nuclear de esa nación persa. Pero luego dijo que puede ser necesario volver a atacarlo.

Entre sus logros, Trump destacó la extensión del “más grande recorte tributario en la historia estadounidense”, por medio del proyecto de reconciliación fiscal y aprovechó para criticar a los demócratas por votar en contra de esa legislación. La minoría consideró que se trata de alivios tributarios que van abrumadoramente a favorecer a los que más dinero tienen.

También resaltó que los préstamos de automóviles podrán ser descontados en las planillas contributivas si el vehículo fue manufacturado en Estados Unidos.

Trump volvió a decir que eliminó las contribuciones al Seguro Social, cuando lo que hizo el proyecto de reconciliación fiscal fue crear una deducción temporera para las personas que tienen 65 años o más.

Entre sus exageraciones, Trump dijo que en la mayoría de los estados el promedio del costo de la gasolina estaba por debajo de $2.30 el galón, aunque según AAA ningún estado tiene un promedio por debajo de $2.37, el nivel más bajo que lo tiene Oklahoma.

También insistió en la falsedad de que ganó las elecciones de 2020. “Este debería ser mi tercer término, cosas extrañas ocurren”, sostuvo.

El largo mensaje de Trump incluyó la entrega de Medallas de Honor del Congreso a un militar y un veterano de las Fuerzas Armadas, y el anuncio de que otorgará la Medalla de la Libertad al portero de la selección estadounidense de hockey sobre hielo y equipo campeón de los Juegos Olímpicos de invierno 2026, Connor Hellebuyck.