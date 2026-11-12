Donald Trump extenderá dispensa en normas federales de cabotaje que ha elevado exportación de petróleo a Puerto Rico

Washington D.C. - El presidente Donald Trump se propone extender, por tercera ocasión, la dispensa en las normas federales de cabotaje para productos energéticos y fertilizantes, que, según datos oficiales, ha incrementado la exportación de petróleo estadounidense hacia Puerto Rico.

La agencia de noticias Reuters informó este jueves que Trump tiene previsto extender las exenciones, que expiran oficialmente el sábado y fueron emitidas con el propósito de mitigar las consecuencias de la guerra estadounidense contra Irán.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos era este jueves de alrededor de $3.91 por galón, casi un dólar más que antes de que comenzara la guerra, según la American Automobile Association (AAA). El precio del diésel, mientras, era de $6.10, en comparación con los $3.76 antes de que Trump y el gobierno de Israel iniciaran los ataques contra Irán.

Trump comenzó a aprobar las dispensas a mediados de marzo.

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Desde entonces, de acuerdo a un análisis del Instituto Cato –de tendencia libertaria–, Puerto Rico ha importado la cantidad más alta de petróleo estadounidense en, por lo menos, 33 años.

Desde mediados de marzo, Puerto Rico ha importado 11.5 millones de barriles de petróleo de Estados Unidos, por encima, incluso, de todo 1995, cuando alcanzaron los 10.1 millones, en un año en que estuvo cerrada la refinería Capeco de Bayamón.

En 2025, las exportaciones de petróleo estadounidense quedaron en cerca de 5.7 millones.

De cerca de un 14% que representó el petróleo estadounidense del total de importaciones petroleras de Puerto Rico, la cifra ahora ronda el 28%. Colin Grabow, experto del Instituto Cato, no descarta que alcance durante el fin de semana el 35%.

“Esto demuestra una demanda o deseo de larga data, por parte de Puerto Rico, de energía estadounidense a la que antes no tenían acceso”, sostuvo Grabow, en una sesión informativa el martes.

Grabow dijo que el análisis se basa en los datos provistos por la Administración de Información de Energía (EIA, en inglés), entre el 17 de marzo y el 9 de noviembre de 2026.

Las normas federales de cabotaje, que son parte de la ley Jones de 1920, exigen que los barcos que transportan mercancía entre puertos de Estados Unidos y sus territorios sean de matrícula, propiedad, bandera y tripulación (75%) estadounidenses. Las Islas Vírgenes, Samoa americana y las Islas Marianas del Norte han estado exentas permanentemente de ese estatuto.

En los pasados días, la American Maritime Partnership ha incrementado su campaña de presión –que ha incluido anuncios de televisión en la zona de Washington D.C.– en contra de las exenciones aprobadas por Trump.