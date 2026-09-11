Donald Trump insiste en el “dividendo” de $5,000 al cerrar la convención republicana de medio término

Washington D.C. - El presidente Donald Trump cerró el jueves en la noche su convención de medio término, en Dallas (Texas), reafirmando su intención de promover un pago especial de $5,000 a todo adulto estadounidense, si los republicanos retienen el control del Congreso, y haciendo que los asistentes se comprometieran bajo juramento a movilizar electores, de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Pese a las críticas que recibe la propuesta para enviar $5,000 a los adultos ciudadanos estadounidenses, Trump sostuvo que el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad para otorgar ese “dividendo” –que puede costar cerca de $1.3 billones (“trillions”, en inglés)– debido a los recaudos de los aranceles que ha impuesto durante los últimos 20 meses.

La jornada final de la convención de medio término –que tuvo lugar en la víspera del 25 aniversario de los ataques terroristas en contra de Estados Unidos y a 54 días de las elecciones legislativas– estuvo marcada durante las últimas 24 horas, en los alrededores y en los medios de Estados Unidos, por el pago especial del que ahora habla Trump, que ha incumplido promesas parecidas.

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Trump volvió a insistir también en que los republicanos deben pretender que está en la papeleta, para motivar que la base MAGA salga a votar. Antes de montarse en el avión de regreso a Washington D.C., Trump objetó que se diga, como ha sido evidente, que su propuesta busca tratar de ayudar a los republicanos a retener la mayoría del Congreso.

“Es una recompensa por tener que lidiar con las políticas públicas de (Joe) Biden”, dijo.

En las elecciones legislativas de noviembre, se decidirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 curules del Senado.

La propuesta de Trump sobre el pago especial de $5,000, hecha originalmente en su mensaje del miércoles, fue recibida con escepticismo, incluso dentro de las filas republicanas, y bajo fuertes críticas de los demócratas, que además de considerarla impagable, la describieron como un intento de soborno al electorado estadounidense.

Para demócratas, además, representó una admisión de los problemas a que se enfrentan los republicanos en las próximas elecciones legislativas, en las que el partido del inquilino de la Casa Blanca suele perder, por lo menos, una de las dos cámaras legislativas.

Pero, ni siquiera el vicepresidente JD Vance, quien se posiciona como el sucesor de Trump en las filas republicanas y el movimiento MAGA, mencionó el tema del pago especial en su discurso de la noche, en el que se presentó como un hombre de familia y habló del “derecho por nacimiento” como una obligación a defender “una herencia sagrada”.

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“Si se obtienen ingresos excedentes, se deberían reducir los impuestos y devolver el dinero a la gente. Lo que no creo que se deba hacer es endeudarse otros $1.5 billones e inyectarlos masivamente en la economía, porque eso provocará más inflación. Eso generará más deuda y más inflación”, indicó, en Miami, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, al criticar el “dividendo” de Trump.

Horas antes del cierre del evento, Trump anunció también que su gobierno enviará cheques de reembolso de $500 a un millón de estadounidenses, en 30 estados, que dice se les cobró pagos excesivos por medio de la ley de cuidado de salud asequible, conocida como Obamacare.

Los residentes de Puerto Rico no tienen acceso al mercado de los planes médicos creados por la ley Obamacare.

Durante su mensaje de cierre, Trump hizo a los asistentes al evento recitar un “juramento” en que se comprometen a movilizar electores y que incluyó que se le reconociera como “el más grande presidente” de Estados Unidos. “Saben lo que pasa si no votan… irán al infierno”, dijo Trump a la audiencia. Durante el “juramento”, pareció salirse del libreto y dijo que, si tienen que hacer trampas, que lo hagan “a más no poder”, porque alega que la oposición lo hará.

Previo a los principales mensajes de la noche, como parte del esfuerzo por avivar la figura del presidente, un vídeo del Comité Nacional Republicano hizo referencia a la fecha de nacimiento de Trump –14 de junio de 1946– para decir que “Dios contempló su paraíso planeado y dijo: ‘Necesito un cuidador’, así que Dios nos dio a Trump”.

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En tanto, Vance dedicó una buena parte de su mensaje a potenciar su visión sobre la importancia de la familia y una política de mano dura en el área de inmigración.

El resto de su presentación estuvo dedicado a resaltar la agenda de Trump –en torno a la inmigración y la manufactura, entre otros asuntos–, aunque no mencionó la guerra en Irán, que ha elevado el costo de vida, y a la que se ha opuesto desde el principio.

Vance resaltó, además, su amistad con el asesinado activista conservador Charlie Kirk, quien murió justo hace un año.

La presentación de Vance reforzó las expectativas de que sea el candidato de Trump a la presidencia en 2028, una contienda que puede comenzar poco después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Cuando la audiencia coreó “2028”, Vance dijo que, por el momento, la atención debe estar en las elecciones legislativas. Cuando Trump entró a ofrecer su mensaje, dijo que Vance hizo “un gran trabajo”.

Al resaltar la política de Trump sobre inmigración, el vicepresidente mantuvo que las fronteras estadounidenses “están más seguras que nunca durante nuestra vida”.

El mensaje de Vance fue interrumpido brevemente por un manifestante que enarboló una bandera de México. Mientras esa persona era removida del American Airlines Center de Dallas, Vance indicó que, “si quieres a México tanto, mueve tu trasero hacia allá, yo pago el boleto de avión”.

En momentos en que tiene como asignación de Trump trabajar contra el fraude en Medicaid, Vance habló del caso de una mujer natural de Somalia, en Minnesota, donde la actual administración federal sostiene que se descubrió un fraude de $259 millones. También, dedicó tiempo a criticar al candidato demócrata al Senado estadounidense por Michigan, Abdul El Sayed.

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Como parte de sus ataques en contra de la oposición, Vance habló de que, el día de la independencia de Estados Unidos, una persona demócrata candidata al Congreso abogó por la liberación de Palestina y Puerto Rico. Para Vance, esa persona necesita “un boleto de una sola vía” a una institución mental.

El congresista Richard Hudson (Carolina del Norte), jefe del comité de campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes, dio seguimiento, por su parte, al mensaje de Trump de que, en esta elección, es conveniente para los republicanos “pretender que él está en la papeleta electoral”.

El excongresista Mike Rogers, quien se enfrenta a El Sayed, aludió a los ataques terroristas de 2001 contra Estados Unidos para atacar a su oponente, que es musulmán y cuyo padre es de origen egipcio, y cuestionar su lealtad a este país.

La lista de oradores incluyó a Donald Trump, hijo, y el secretario de Salud, Robert Kennedy, hijo, quien se ha dedicado a implantar una política pública que crea dudas sobre la vacunación contra enfermedades comunes.