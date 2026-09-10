Donald Trump propone pago especial a ciudadanos de $5,000 aunque ha incumplido promesas parecidas

Washington D.C. - En busca de salvar a su partido en las elecciones legislativas de noviembre, el presidente Donald Trump propuso otorgar $5,000 a cada adulto ciudadano estadounidense, si los republicanos mantienen el control del Congreso.

La propuesta, hecha en la convención republicana de medio término que lleva a cabo en Dallas (Texas) y concluye este jueves en la noche, no solo costaría demasiado dinero –más de $1 billón (“trillion”, en inglés)–, sino que recuerda que otras promesas parecidas de Trump no han sido cumplidas.

“Quisiera saber cómo van a pagar por eso”, dijo el congresista republicano Chip Roy (Texas), según Politico.

Aunque no retornará al Congreso en enero, Roy es uno de los republicanos que son fiscalmente conservadores y es miembro del Freedom Caucus, que suele mirar con escepticismo medidas que aumentan el déficit fiscal estadounidense, que ahora supera los $40 billones.

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“Pretendan que estoy en la papeleta. Cuando estoy en la papeleta, los republicanos tienen resultados muy buenos”, sostuvo Trump, en la convención, que ideó con la esperanza de que ayude a movilizar su base electoral MAGA y su partido pueda mantener mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes.

En estas elecciones legislativas del 3 de noviembre, se deciden los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 del Senado. Tras las elecciones de 2024, los republicanos quedaron con mayorías de 220-215 en la Cámara baja y 53-47 en el Senado.

En su mensaje, Trump –con baja popularidad en las encuestas– dijo que, si los republicanos mantienen el control del Senado y la Cámara de Representantes, impulsará dar a cada adulto ciudadano estadounidense un pago especial de $5,000, siempre y cuando sea gastado en Estados Unidos.

“No queremos que se gaste en Canadá, Alemania”, dijo, al señalar que lo llamará “el dividendo Trump”.

Los demócratas consideran que Trump quiere comprar el voto de los electores estadounidenses, en un acto desesperado ante la posibilidad de que los republicanos pueden perder ambas cámaras legislativas, debido al coraje de los votantes por el alza en el costo de vida y la guerra contra Irán, entre otros asuntos.

“La presidencia de Trump está tan desastrosa y rota que está recurriendo a intentar sobornar al pueblo estadounidense para obtener sus votos. Un insulto a los estadounidenses, a la democracia y una admisión de lo absolutamente perdido que está”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York) en la red social X.

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El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Luisiana), aunque estuvo en la convención el miércoles, no ha reaccionado a la nueva promesa de Trump.

En noviembre de 2025, Trump también propuso un dividendo especial de $2,000 para atenuar el impacto de su política arancelaria, que ha contribuido a aumentar el costo de vida en Estados Unidos. La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, dijo después que el plan estaba bajo evaluación de los asesores económicos del presidente. Luego, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que ese pago puede verse en los alivios contributivos que fueron extendidos en 2025.

Previamente, Trump también apoyó la idea lanzada por un inversionista conservador, James Fishback, en el sentido de otorgar a los ciudadanos hasta un 20% de los ahorros del comité de eficiencia gubernamental (DOGE, en inglés) que encabezó el multimillonario Elon Musk.

Pese a que los republicanos de Trump controlan ambas cámaras del Congreso, nada se materializó.

En el pasado, el gobierno federal –incluida la primera administración de Trump durante la pandemia de COVID-19, ha otorgado pagos especiales a ciudadanos para estimular la economía.