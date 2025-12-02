Donald Trump ofreció a Nicolás Maduro una salida segura de Venezuela, según Reuters

Washington D.C. - En su conversación telefónica reciente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, una salida segura hacia un tercer país para acabar con la amenaza estadounidense de una intervención militar, según la agencia de noticias Reuters.

Pero, no se logró un acuerdo y la oferta ya no está en pie.

De acuerdo con la información, durante la conversación telefónica que sostuvieron el pasado 21 de noviembre – que se extendió por menos 15 minutos–, Maduro reclamó plena amnistía para él, su familia y más de 100 funcionarios de su gobierno, además de una transición hacia nuevas elecciones bajo un gobierno interino de su vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Trump rechazó casi todas las condiciones solicitadas por el presidente de Venezuela y, entonces, dio a Maduro un ultimátum hasta el 28 de noviembre para salir del país.

Un día después de vencer el supuesto ultimátum, Trump anunció que las aerolíneas comerciales deben pensar que el espacio aéreo de Venezuela está cerrado, una nueva advertencia sobre un potencial ataque militar en territorio venezolano.

Desde marzo de 2020, Maduro fue acusado por un gran jurado federal de conspiración en favor del narcoterrorismo y el tráfico internacional. También, se enfrenta a cargos en la Corte Penal Internacional.

Preguntado el domingo sobre la conversación con Maduro, Trump indicó que no fue “ni bien ni mal”. Pero, evitó dar detalles.

El 24 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos determinó que el Cartel de los Soles –el nombre que le dan a una supuesta operación del gobierno de Venezuela liderada por Maduro para proteger a narcotraficantes– es una organización terrorista foránea.

Maduro ha rechazado los cargos de narcotráfico y afirmado que Estados Unidos, incluso con sus declaraciones de que el espacio aéreo venezolano debe ser considerado cerrado, está inmerso en una guerra “de terrorismo psicológico”.

En un mensaje el lunes a seguidores de su Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro también dio a conocer un nuevo buró político de 12 funcionarios para liderar “las fuerzas sociales y políticas”. “Hemos logrado la unión en todos los venezolanos frente a estas amenazas imperiales”, dijo, en un evento que, según el periódico español El País, se llevó a cabo cerca del palacio presidencial, en Caracas.

El gobierno de Trump ha argumentado que los ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe, que se han llevado a cabo durante los pasados tres meses, se justifican por tratarse de organizaciones “terroristas”.

Pero, la legalidad de esos ataques está ahora bajo examen de líderes del Congreso después de confirmarse que justo en la primera ofensiva, el 2 de septiembre, se ordenó un segundo golpe para acabar con la vida de dos supervivientes que estaban aferrados a los restos de la embarcación.

La revelación por el diario The Washington Post sobre aquel ataque –en el que las fuerzas militares estadounidenses ejecutaron en total a 11 personas– ha generado ya requerimientos de información de parte de los jefes de los comités de Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, liderados por republicanos.

“Vamos a encontrar cuales son los hechos verdaderos”, indicó el presidente del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, el republicano Roger Wicker (Misisipi).

Según el diario estadounidense, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio una orden de no dejar supervivientes en esos ataques.

Al responder a los informes sobre un segundo golpe, Hegseth, inicialmente, dio declaraciones públicas ambiguas justificando las acciones “letales”, pero, al mismo tiempo, cuestionando la veracidad de la información periodística.

Pero, el lunes, tanto la secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, como el propio Hegseth defendieron la legalidad de ese segundo ataque del 2 de septiembre, aunque señalando al comandante de Operaciones Especiales, Frank “Mitch” Bradley, como la persona que autorizó matar a los dos supervivientes.

La reacción oficial de Hegseth fue que defiende “las decisiones de combate” que el almirante Bradley ha tomado, lo que, para algunos oficiales y miembros del Congreso, según The Washington Post, representó una forma de echar la responsabilidad sobre la oficialidad militar y tratar de desentenderse de culpas.

Un día después de aquel ataque, Hegseth, sin embargo, había dicho a la cadena Fox que observó la acción militar “en directo”.

Aunque Trump dijo el domingo que no hubiese querido un segundo bombardeo de la embarcación, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca alegó que el ataque se produjo “en defensa propia para proteger los intereses estadounidenses”.

Mientras Trump promueve una campaña militar contra el narcotráfico y alega que Maduro es líder de un cartel vinculado al tráfico de drogas, acaba de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado durante su primera administración de narcotráfico y convicto en 2024.