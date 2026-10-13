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Donald Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle, embajadora en Grecia de ascendencia puertorriqueña

La nueva secretaria de prensa, Katie Zacharia, hizo el anuncio en su primera presentación ante periodistas

13 de octubre de 2026 - 10:24 AM

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La madre de Kimberly Guilfoyle, quien ha sido embajadora de Estados Unidos en Grecia durante el último año, era natural de Aguadilla. (Susan Walsh)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El presidente Donald Trump solicitó la renuncia de la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle -cuya madre era puertorriqueña-, tras denunciarse que reclamó $100,000 a un donante republicano a cambio de ayudarle con gestiones ante el Ejecutivo.

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“Hemos solicitado a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido un activo maravilloso para el equipo, y le deseamos bien”, indicó este martes la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, en su primera sesión ante periodistas.

El lunes, Trump adelantó que tenían bajo examen el futuro de Guilfoyle. “No estamos contentos”, dijo Trump entonces, cuando se le preguntó si iba a destituir a Guilfoyle.

La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. Xi y su esposa Peng Liyuan llegaron a Casa Blanca a bordo de una limusina presidencial china Hongqi N701.La visita de Estado de tres días de Xi es la primera que realiza a Washington en 11 años.
1 / 14 | La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes. La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. - Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL

La semana pasada, NBC News informó que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Estado de Estados Unidos investiga a Guilfoyle y su trabajo como embajadora.

Eric Deters, un excandidato al Congreso por Kentucky y donante del Partido Republicano, imputó a Guilfoyle hacerle varias solicitudes de pago, la más reciente por $100,000, justo antes de su proceso de confirmación como embajadora de Estados Unidos en Grecia.

Guilfoyle, según los mensajes divulgados por Deters —cuya autenticidad ha sido cuestionada por la representación legal de ella—, quería que le saldara una deuda de su tarjeta American Express.

El presidente Donald Trump rindió homenaje el martes a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, al prometer que “nunca olvidará” el ataque terrorista de esa fecha, que provocó la caída del World Trade Center en Nueva York. El evento fue celebrado en la Elipse frente a la Casa Blanca y organizado por la Fundación Tunnel to Towers.Algunas fotos de los funcionarios y rescatistas fallecidos durante el atentado fueron colgadas durante el evento.
1 / 11 | 📷 Así es la gigantesca viga de acero que llevaron al homenaje de Trump a las víctimas del 11-S. El presidente Donald Trump rindió homenaje el martes a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, al prometer que “nunca olvidará” el ataque terrorista de esa fecha, que provocó la caída del World Trade Center en Nueva York. - Jacquelyn Martin

“Cariño, por favor, necesito que me ayudes hoy mismo. Podrías enviármelo aquí”, escribió supuestamente Guilfoyle a Deters por mensaje de texto el 3 de julio de 2025, seis días antes de su audiencia de confirmación, celebrada el 9 de julio. El mensaje incluía un emoji de manos en oración y un archivo PDF con instrucciones para realizar el pago de la tarjeta American Express, según la información divulgada.

La madre de Guilfoyle, Mercedes, quien murió de cáncer, nació en Aguadilla. Guilfoyle habló sobre sus raíces boricuas en la convención presidencial republicana de 2020, en momentos en que la campaña de Trump buscaba votos de la comunidad latina.

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Puerto RicoDiáspora puertorriqueñaCasa BlancaGrecia Donald Trump
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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