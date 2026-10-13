Donald Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle, embajadora en Grecia de ascendencia puertorriqueña
La nueva secretaria de prensa, Katie Zacharia, hizo el anuncio en su primera presentación ante periodistas
13 de octubre de 2026 - 10:24 AM
13 de octubre de 2026 - 10:24 AM
Washington D.C. - El presidente Donald Trump solicitó la renuncia de la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle -cuya madre era puertorriqueña-, tras denunciarse que reclamó $100,000 a un donante republicano a cambio de ayudarle con gestiones ante el Ejecutivo.
“Hemos solicitado a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido un activo maravilloso para el equipo, y le deseamos bien”, indicó este martes la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, en su primera sesión ante periodistas.
El lunes, Trump adelantó que tenían bajo examen el futuro de Guilfoyle. “No estamos contentos”, dijo Trump entonces, cuando se le preguntó si iba a destituir a Guilfoyle.
La semana pasada, NBC News informó que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Estado de Estados Unidos investiga a Guilfoyle y su trabajo como embajadora.
Eric Deters, un excandidato al Congreso por Kentucky y donante del Partido Republicano, imputó a Guilfoyle hacerle varias solicitudes de pago, la más reciente por $100,000, justo antes de su proceso de confirmación como embajadora de Estados Unidos en Grecia.
Guilfoyle, según los mensajes divulgados por Deters —cuya autenticidad ha sido cuestionada por la representación legal de ella—, quería que le saldara una deuda de su tarjeta American Express.
“Cariño, por favor, necesito que me ayudes hoy mismo. Podrías enviármelo aquí”, escribió supuestamente Guilfoyle a Deters por mensaje de texto el 3 de julio de 2025, seis días antes de su audiencia de confirmación, celebrada el 9 de julio. El mensaje incluía un emoji de manos en oración y un archivo PDF con instrucciones para realizar el pago de la tarjeta American Express, según la información divulgada.
La madre de Guilfoyle, Mercedes, quien murió de cáncer, nació en Aguadilla. Guilfoyle habló sobre sus raíces boricuas en la convención presidencial republicana de 2020, en momentos en que la campaña de Trump buscaba votos de la comunidad latina.
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