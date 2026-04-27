Gobernador de Florida propone redistribución electoral que puede afectar el escaño de Darren Soto

Washington D.C. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso este lunes una redistribución electoral que busca añadir cuatro escaños adicionales para los republicanos y que pretende afectar adversamente, entre otros, el distrito del centro del estado que está en manos del congresista demócrata boricua Darren Soto.

“Este mapa es una violación absolutamente ilegal de la Constitución de Florida. La Legislatura debería rechazarlo. Los tribunales deberían anularlo”, indicó Soto, en la red social X, tras la cadena Fox revelar un potencial nuevo mapa electoral que parecería integrar su distrito con el del también congresista demócrata Maxwell Frost.

Sin embargo, Soto también comentó que puede haber más de 12 escaños en esa propuesta redistribución electoral que los demócratas pudieran ganar.

En este momento, los republicanos controlan 20 de los 28 distritos congresionales. El plan de DeSantis busca que el balance quede 24-4, en favor de los republicanos.

El gobernador DeSantis intenta conseguir nuevas ventajas para su partido después de los demócratas contrarrestar la campaña del presidente Donald Trump para crear nuevos distritos pro republicanos en Texas y otros estados conservadores, con victorias en California y Virginia, donde la decisión de los electores ha sido impugnada en los tribunales.

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“Hasta ahora, quieren diluir los distritos 9 y 10 para crear un superdistrito que pone en competencia a Soto y Frost”, dijo el director del centro de estudios Puerto Rico Research Hub en la Universidad Central de Florida, el sociólogo Fernando Rivera, quien advirtió que es temprano para hacer conclusiones porque “hay algo de resistencia a los cambios, inclusive, entre los republicanos”.

Soto, electo por vez primera en noviembre de 2016, representa el distrito 9 de Florida, con base en Kissimmee –pero que incluye áreas de Orlando– desde enero de 2017. Frost representa el distrito 10, con base en Orlando, al que fue electo en 2020, cuando tenía 25 años de edad. Se identifica como afrocubano, pero su madre biológica es boricua.