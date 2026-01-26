La gigantesca tormenta de nieve terminó en Estados Unidos, pero quedan temperaturas peligrosamente bajas

Washington D.C. - Tras el paso de la tormenta de nieve y hielo, cerca de 85 millones de personas en Estados Unidos se enfrentan a temperaturas extraordinariamente bajas que complicarán su semana y retrasarán la vuelta a la normalidad.

Las bajas temperaturas afectarán estados del noreste, incluido Nueva York, y del sur de Estados Unidos,

En la zona de Washington D.C., las temperaturas pueden quedar bajo el nivel de congelación hasta principios de febrero.

Esas bajas temperaturas no solo se sentirán en los estados más al noreste, sino que también en Virginia, y la zona del medio oeste.

La tormenta de nieve y hielo dejó a alrededor de 900,000 personas sin electricidad en varios estados, incluido Tenesí, donde en la tarde del domingo había 300,000 residencias y negocios sin energía eléctrica.

Las temperaturas extremadamente bajas pueden causar problemas adicionales en el servicio de electricidad, debido a la congelación de líneas y la infraestructura de subestaciones eléctricas.

Unos 11,600 vuelos fueron cancelados el domingo, el mayor número en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020. Hubo cancelaciones totales el domingo en el aeropuerto Reagan de Washington D.C., y superaron el 90% en aeropuertos de Nueva York, Pensilvania, Texas y Carolina del Norte.

En la mañana del lunes, las cancelaciones de vuelos, a nivel de Estados Unidos, superaban las 4,500. Otros 11,500 estaban retrasados, según FlightAware.

“Esperamos que el miércoles volvamos a la normalidad”, dijo el secretario de Transportación, Sean Duffy, entrevistado en la cadena la CNBC.

En medio de la tormenta, un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló al despegar del aeropuerto internacional Bangor de Maine, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

Los gobiernos de varios estados cancelaron las clases de este lunes, aunque en Nueva York, según el alcalde Zohran Mamdani, se darían a través de la internet.

“Lo más útil que pueden hacer los neoyorquinos es quedarse en casa y, sobre todo, evitar las carreteras”, afirmó el alcalde Mamdani.

La ciudad de Nueva York puede estar dos semanas consecutivas con temperaturas bajo el nivel de congelación.

En la zona de Washington D.C., donde el lunes en la noche la temperatura puede bajar a 4 grados Farenheit por vez primera desde 1948, el Senado aplazó sus votaciones para el martes y los museos de la Institución Smithsonian cerraron domingo y lunes.

Las clases fueron canceladas en toda la región de la capital estadounidense, incluidas las de las universidades.

La acumulación de nieve y hielo alcanzó al menos un pie en localidades de al menos 20 estados, entre ellos Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

En la ciudad de Nueva York, según el Servicio Nacional de Meteorología, cayeron 17.6 pulgadas de nieve durante el fin de semana. Mientras,en Sterling, Massachusetts, se registraron casi dos pies de nieve, 22.2 pulgadas.

Como se pronosticó, en la región de Washington D.C., la nieve y el hielo alcanzaron entre 6 y 10 pulgadas.