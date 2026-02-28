Líderes republicanos aplauden el ataque a Irán, pero los demócratas requieren consultar al Congreso

Washington D.C. - El liderato republicano del Congreso respaldó este sábado, con fuerza, la decisión del presidente Donald Trump de atacar, junto a Israel, a Irán, una decisión que ha sido recibida con gran preocupación por la jefatura demócrata.

La acción de Trump se da en momentos en que los demócratas, con algunos republicanos, habían insistido en requerir aprobación del Congreso antes de ordenar un ataque.

Trump confirmó esta madrugada que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel lanzaron ataques de “gran envergadura” contra zonas de Irán, con el objetivo de destruir la industria de misiles y la Marina de ese país.

El speaker Mike Johnson (Luisiana), presidente de la Cámara de Representantes y tercero en rango en el gobierno federal, afirmó que Irán se enfrenta a “las graves consecuencias de sus actos atroces”.

“El presidente Trump y su administración han hecho todo lo posible por buscar soluciones pacíficas y diplomáticas en respuesta a las ambiciones y el desarrollo nuclear sostenidos del régimen iraní, el terrorismo y el asesinato de estadounidenses, e incluso de su propio pueblo”, indicó Johnson.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), también apoyó la acción militar, la cual los principales miembros del Congreso conocieron poco antes a través del secretario de Estado, Marco Rubio.

“Durante años, las implacables ambiciones nucleares de Irán, su inventario ampliado de misiles balísticos y su apoyo inquebrantable a los grupos terroristas en la región han representado una amenaza clara e inaceptable para los militares estadounidenses, los ciudadanos de la región y muchos de nuestros aliados”, dijo Thune.

Los demócratas, junto a algunos republicanos, han avivado el llamamiento a que el Congreso apruebe una resolución que requiera aprobación legislativa antes de ordenar nuevos ataques.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), abogó por que Thune reúna a los senadores de inmediato, para considerar la resolución sobre los poderes de guerra del presidente de Estados Unidos y recibir una sesión informativa de la administración Trump.

“Cuando hablé con el secretario Rubio, le imploré que fuera sincero con el Congreso y el pueblo estadounidense sobre los objetivos de estos ataques y lo que viene después. Nunca se debe permitir que Irán obtenga un arma nuclear, pero el pueblo estadounidense no quiere otra guerra interminable y costosa en Oriente Medio cuando hay tantos problemas internos”, indicó Schumer.

Afirmó que “la administración no ha proporcionado al Congreso ni al pueblo estadounidense detalles cruciales sobre el alcance y la inmediatez de la amenaza”.

“Enfrentar las malignas actividades regionales de Irán, sus ambiciones nucleares y la dura opresión del pueblo iraní exige fuerza, determinación, coordinación regional y claridad estratégica por parte de Estados Unidos. Desafortunadamente, los ciclos intermitentes de arremetida del presidente Trump y el riesgo de un conflicto más amplio no son una estrategia viable”, sostuvo Schumer.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York), señaló que “Donald Trump prometió mantener a Estados Unidos fuera de costosas e interminables guerras extranjeras”, pero “ahora está haciendo exactamente lo contrario en Oriente Medio”.

“El Congreso debe votar de inmediato una resolución sobre los poderes de guerra”, señaló, en una declaración.

En la Cámara baja, la resolución es bipartidista, promovida por el republicano Thomas Massie (Kentucky) y el demócrata Ro Khanna (California). En el Senado, la resolución es liderada por el demócrata Tim Kaine (Virginia).

Como Masssie, el también republicano Warren Davidson (Ohio) apoyará la resolución. Mientras, en el Senado, el demócrata John Fetterman (Pensilvania), apoyó la decisión de Trump.

“Los ataques ilegales de Trump contra Irán nos están arrastrando a otro conflicto interminable, repitiendo los mismos errores del pasado. Esta guerra no autorizada pone en riesgo la vida de iraníes inocentes y de tropas estadounidenses”, dijo la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York).

El senador demócrata Rubén Gallego (Arizona), quien como infantero de Marina fue movilizado a la guerra de Irak, sostuvo que “el pueblo iraní merece libertad y dignidad, pero no podemos enviar a nuestros hombres y mujeres a morir por capricho del presidente”.