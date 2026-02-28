Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Más de 80 muertos en un ataque israelí contra una escuela primaria en sur de Irán

El presidente iraní calificó el acto bélico como “el martirio de docenas de estudiantes inocentes”

28 de febrero de 2026 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades iraníes confirmaron que el número de muertos en el ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña de Minab asciende a 85, en un incidente que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de “acto bárbaro”.

RELACIONADAS

La fiscalía de Minab elevó el número de muertos a 85, según informó la agencia iraní Mehr, en el ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan.

Varias autoridades iraníes han condenado el ataque, incluido el presidente que emitió un comunicado -en la primera comunicación pública desde que comenzaron esta mañana los ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos a Irán- condenando los hechos.

“El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní”, dijo Pezeshkian en un comunicado.

El presidente iraní afirmó que “este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”.

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Un grupo de manifestantes ondea banderas iraníes en apoyo al gobierno y en contra de los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán.
1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

IsraelIránEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
