Más de 80 muertos en un ataque israelí contra una escuela primaria en sur de Irán

Las autoridades iraníes confirmaron que el número de muertos en el ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña de Minab asciende a 85, en un incidente que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de “acto bárbaro”.

La fiscalía de Minab elevó el número de muertos a 85, según informó la agencia iraní Mehr, en el ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan.

Varias autoridades iraníes han condenado el ataque, incluido el presidente que emitió un comunicado -en la primera comunicación pública desde que comenzaron esta mañana los ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos a Irán- condenando los hechos.

“El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní”, dijo Pezeshkian en un comunicado.

El presidente iraní afirmó que “este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.