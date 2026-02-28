Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos espera que la campaña contra Irán dure días, según medios

La dimensión de los ataques iniciados hoy contra objetivos iraníes en conjunción con Israel no es una operación militar limitada o quirúrgica

28 de febrero de 2026 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí.
1 / 27 | Estados Unidos espera que la campaña contra Irán dure días, según medios. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La campaña militar de Estados Unidos contra Irán durará días y no horas, según indicaron funcionarios estadounidenses al canal Fox News.

RELACIONADAS

Según esas fuentes, la dimensión de los ataques iniciados hoy contra objetivos iraníes en conjunción con Israel requerirá de varios días y no es una operación militar limitada o quirúrgica.

Trump dijo esta madrugada en la intervención en la que anuncio el comienzo de los ataques que las operaciones militares son “masivas” y “continuadas” y que podría haber víctimas militares estadounidenses.

El presidente estadounidense dejo claro que su intención es que estos ataques provoquen un deserción masiva entre las fuerzas de seguridad iraníes y que el pueblo iraní se alce para tomar el poder de mano del régimen de los ayatolás, en el poder desde 1979.

Imágenes en redes sociales muestran como Estados Unidos ha lanzado decenas de misiles crucero Tomahawk y podría estar usando cazas F-22 y F-35 de guerra electrónica para reducir las capacidades de defensa aérea iraní.

Según indicaron fuentes estadounidenses a Fox News, Estados Unidos está enfocado en atacar instalaciones militares y del sistema de misiles de Irán, mientras que Israel estaría atacando los centros del poder iraní, incluido el líder supremo, Ali Jameneí, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Irán ha respondido con ataques con misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses en Baréin, Catar o contra Emiratos Árabes Unidos.

Se espera que Trump vuelva a comparecer en público para dar una declaración durante el mediodía de hoy sábado.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosIránIsrael
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: