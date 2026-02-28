Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Quiénes son los principales actores en el conflicto entre Irán y Estados Unidos?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que lanzó junto a Israel una serie de ataques

28 de febrero de 2026 - 7:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Los líderes de la Unión Europea emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron moderación y el impulso de la diplomacia regional con la esperanza de “garantizar la seguridad nuclear”.
Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.
Por AFP
Agencia de noticias

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán tras unas fallidas negociaciones y la violenta represión de las protestas masivas ejercidas por la república islámica.



Estos son los principales actores en esta crisis.

El presidente estadounidense Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió erigirse como un pacificador pero, en el caso de Irán, ha adoptado una línea dura.

El año pasado, sus fuerzas apoyaron a Israel en su guerra contra la república islámica, bombardeando varias instalaciones nucleares.

Durante las protestas masivas que sacudieron Irán en enero, Trump advirtió que golpearía “muy fuerte” si las autoridades “empezaban a matar a gente, como hicieron en el pasado”.

En su primer mandato, Trump fue el artífice de la doctrina de “máxima presión” que buscaba debilitar a Irán económica y diplomáticamente.

En 2018, retiró a Estados Unidos del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, que preveía un levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Irán a cambio de garantías de que Teherán no buscaba dotarse de la bomba atómica.

Los países occidentales e Israel acusan a Irán de querer dotarse del arma nuclear pero Teherán insiste en que su programa únicamente tiene fines civiles.

En febrero, Irán y Estados Unidos reanudaron las conversaciones indirectas pero Trump continuó con sus amenazas.

El ayatolá Alí Jamenei

El líder supremo de Irán, de 86 años, ha personificado durante mucho tiempo la actitud desafiante de la república islámica hacia sus enemigos, empezando por Estados Unidos e Israel.

En el poder desde 1989, Jamenei tiene la última palabra sobre todos los asuntos importantes y ha supervisado el avance del programa nuclear iraní. Defiende que el enriquecimiento de uranio es un derecho soberano.

Expandir la influencia regional de Irán a Líbano, Siria, Irak y Yemen ha sido un punto clave de su política exterior.

Jamenei ha insistido en que Irán “nunca se rendirá” a Estados Unidos y es escéptico respecto a la diplomacia.

Durante las conversaciones sobre el programa nuclear de 2025, dijo que dudaba de que un acuerdo pudiera “conducir a ningún resultado” y argumentó que los problemas de Irán deberían resolverse internamente.

Cuando se reanudaron las conversaciones, advirtió que Irán era capaz de alcanzar los buques de guerra estadounidenses desplegados en el Golfo.

“Los estadounidenses deberían saber que si empiezan una guerra, esta vez será una guerra regional”, advirtió.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

Durante décadas, el primer ministro israelí ha denunciado las ambiciones nucleares de Irán, su arsenal de misiles y su apoyo a grupos armados, viendo en todo ello una amenaza existencial.

La presión de Netanyahu para que se llevara a cabo una acción militar se materializó con la guerra de 12 días contra Irán el pasado junio. Sostiene que Israel actuará de nuevo para evitar que Irán refuerce sus capacidades de ataque.

Netanyahu ha instado en reiteradas ocasiones al pueblo iraní a derrocar a sus gobernantes y a restaurar los lazos que ambos países tenían antes de la Revolución Islámica de 1979.

Este mes, advirtió que “si los ayatolás cometen un error y nos atacan, experimentarán una respuesta que no pueden ni imaginar”.

Reza Pahlavi, el hijo del sah

El hijo mayor del último sah de Irán se ha posicionado como un líder potencial en una eventual transición democrática en Irán, un país al que no ha vuelto desde la revolución.

El foco volvió a ponerse sobre el expríncipe heredero después de que muchos manifestantes gritaran “Pahlavi volverá” en las recientes manifestaciones en Irán.

El hombre, de 65 años, llamó a los iraníes a manifestarse y a que se celebraran protestas en todo el mundo.

Radicado en Estados Unidos, pidió a Washington que interviniera directamente en apoyo a los iraníes para derrocar al poder.

“Estoy aquí para garantizar una transición a una futura democracia secular”, dijo Pahlavi a la prensa en Múnich en febrero.

“Ha llegado la hora de poner fin a la república islámica”, agregó, y volvió a pedir “ayuda” a Trump.

Es una figura divisiva, sobre todo dentro de la oposición iraní.

Pahlavi ha sido criticado por su apoyo a Israel, adonde realizó un viaje muy publicitado en 2023.

Se ha mostrado muy crítico con la represión bajo la república islámica pero nunca se ha distanciado de los abusos cometidos durante la época de su padre en el poder.

El príncipe heredero Mohamed bin Salmán

El príncipe heredero de Arabia Sudita y gobernante de facto Mohamed bin Salmán comparte la visión de otros Estados del golfo: están felices con que Irán sea debilitado pero temen que esto genere estabilidad y caos en la región.

Arabia Saudita, cuya población es mayoritariamente sunita, es el principal exportador mundial de petróleo y ha mantenido tradicionalmente unas relaciones tensas con Irán, su rival chiita al otro lado del Golfo.

Meses después de convertirse en príncipe heredero en 2017, Mohamed bin Salmán causó enfado en Irán al describir a Jamenei como el “Hitler” de Oriente Medio.

Pero Riad y Teherán restauraron relaciones en 2023, un acercamiento auspiciado por China.

La estabilidad regional se ha convertido en el principal objetivo de Arabia Saudita, inmersa en un proceso de transformación centrado en los sectores del turismo y los negocios, con la idea de reducir su dependencia del petróleo.

En enero, Arabia Saudita y otros países del Golfo pidieron a Washington que se mantuviera prudente respecto a Irán, dijeron a la AFP varias fuentes de la región en ese momento.

Mohamed bin Salmán prometió que no permitiría que se realicen ataques contra Irán desde territorio saudita, donde Estados Unidos tiene una base militar.

Donald Trump Estados Unidos Israel Irán
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
