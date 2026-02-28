Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Pentágono bautiza la campaña militar contra el régimen iraní como “Furia Épica”

Mientras, Israel ha decidido bautizar las acciones bélicas como “Rugido del León”

28 de febrero de 2026 - 6:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Los líderes de la Unión Europea emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron moderación y el impulso de la diplomacia regional con la esperanza de “garantizar la seguridad nuclear”.
1 / 23 | El Pentágono bautiza la campaña militar contra el régimen iraní como “Furia Épica”. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó las acciones bélicas contra Irán iniciadas este sábado como “Operación Furia Épica”, según indicó en su cuenta oficial en la red social X.

RELACIONADAS

La nueva campaña militar comenzó esta mañana de sábado (plena madrugada en Washington) en coordinación con Israel y según dijo Donald Trump en un mensaje a la nación tiene como objetivo acabar con el régimen de los ayatolá en Irán y puede provocar “víctimas” entre los soldados estadounidenses desplegados en Oriente Medio.

Israel ha decidido bautizar la campaña contra Irán como “Rugido del León”.

“Los llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación ‘el Rugido del León’, requeriremos que tengan resistencia y fortaleza”, dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un mensaje televisado.

Esta nueva operación es más extensa y con mucho mayor poder de fuego que la llamada “Martillo de Medianoche” de junio, en la que Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares iraníes de Fordó, Natanz e Isfahan.

En su mensaje esta noche, Trump, que vestía una gorra con las letras “USA”, dijo que el objetivo de esta campaña es “eliminar amenazas inminentes del régimen iraní” y que aniquilarán el programa de misiles de los ayatolá, así como su Armada, que podría bloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump reconoció que Estados Unidos podría tener que asumir bajas militares en esta campaña militar, para la que Estados Unidos ha desplegado un gran número de cazas, destructores y los portaaviones Gerald Ford y Abraham Lincoln.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central.El USS Gerald R. Ford es el portaaviones de propulsión nuclear más grande y avanzado de los Estados Unidos, y del mundo.Puede transportar hasta 6,675 toneladas de carga seca y 23,500 barriles de combustible, con capacidad para realizar reabastecimiento simultáneo a dos buques de combate mientras navega.
1 / 29 | Dentro del Grupo de Ataque 12: el USS Gerald R. Ford y la flota que lo protege. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central. - Wikimedia Commons
