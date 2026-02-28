Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos e Israel lanzan ataques contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de “gran envergadura” para “eliminar amenazas inminentes”

28 de febrero de 2026 - 4:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Columnas de humo emergen del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. (Mehrnews)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, con el objetivo de destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.

RELACIONADAS

En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es “reducir a nada” la marina iraní y “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.

“Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina”, dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense.

“Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní”, señaló.

En un mensaje directo a los iraníes, Trump les aseguró que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones”, añadió.

Además, les recomendó que por el momento, “permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes”.

A los jefes militares iraníes, incluyendo los Guardianes de la Revolución, Trump les propuso deponer las armas si quieren “inmunidad”. De lo contrario afrontarán una “muerte segura”.

De acuerdo con Trump, Teherán había “rechazado todas las oportunidades” de renunciar a la bomba atómica en las conversaciones mantenidas con Estados Unidos en las últimas semanas.

Irán intentaba “reconstruir su programa nuclear” y quería “desarrollar misiles de largo alcance” que habrían sido susceptibles de alcanzar territorio estadounidense.

“A los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total o, en caso contrario, enfrentarse a una muerte segura”, amenazó.

Trump apuntó que Irán era culpable de “terrorismo de masas” en múltiples ocasiones desde la revolución islámica de 1979 y aseguró que “no lo toleraremos más”.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosIsraelIrán
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: