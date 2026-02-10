Pablo José Hernández impulsa un estudio del Cuerpo de Ingenieros sobre la infraestructura de la AAA

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, sometió un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que ordenaría al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense llevar a cabo un estudio abarcador sobre los “envejecidos sistemas de agua potable y aguas usadas” de Puerto Rico.

Hernández indicó que la legislación persigue requerir al Cuerpo de Ingenieros -en coordinación con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico, otras agencias estatales y oficinas federales- un informe al Congreso sobre la condición de tuberías, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo en toda la isla.

Además, se requiere que examinen la lista de proyectos de la AAA que avanzan o son detenidos, las mejoras necesarias para resistir apagones y tormentas, y cómo los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos puedan coordinar mejor sus tareas.

La legislación fue referida al Comité de Transportación e Infraestructura.

El comisionado Hernández destacó su proyecto, que tiene el número 7397 y fue presentado el 5 de febrero, al dar a conocer que refirió al Comité de Transportación e Infraestructura sus propuestas para el próximo proyecto de ley de Desarrollo de Recursos Hídricos (WRDA), que incluyen estudios de viabilidad costera y ampliación de fondos para infraestructura ambiental.

Los estudios de viabilidad costera serían para proyectos del Cuerpo de Ingenieros en Fajardo, Naguabo, Ceiba y Yabucoa, y una evaluación a nivel de todo Puerto Rico sobre cómo la erosión costera amenaza el turismo, la vivienda y los negocios locales.

Ha propuesto, además, incluir a Puerto Rico en programas federales de costas y riberas, y una solicitud para que Puerto Rico tenga mayor autoridad con respecto a proyectos de agua “y expandir los usos elegibles para incluir manejo de escorrentías, protección costera y restauración ambiental”.

La agenda también incorpora proyectos municipales “solicitudes para mejoras en acueductos comunitarios en Corozal, obras de control de inundaciones en Humacao y un proyecto del sistema de acueductos comunitarios en el Municipio de Loíza”.