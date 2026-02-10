Opinión
Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández impulsa un estudio del Cuerpo de Ingenieros sobre la infraestructura de la AAA

Presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes

10 de febrero de 2026 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Funcionarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados inspeccionan una avería reciente en el Superacueducto en Manatí. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, sometió un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que ordenaría al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense llevar a cabo un estudio abarcador sobre los “envejecidos sistemas de agua potable y aguas usadas” de Puerto Rico.

Hernández indicó que la legislación persigue requerir al Cuerpo de Ingenieros -en coordinación con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico, otras agencias estatales y oficinas federales- un informe al Congreso sobre la condición de tuberías, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo en toda la isla.

Además, se requiere que examinen la lista de proyectos de la AAA que avanzan o son detenidos, las mejoras necesarias para resistir apagones y tormentas, y cómo los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos puedan coordinar mejor sus tareas.

La legislación fue referida al Comité de Transportación e Infraestructura.

El comisionado Hernández destacó su proyecto, que tiene el número 7397 y fue presentado el 5 de febrero, al dar a conocer que refirió al Comité de Transportación e Infraestructura sus propuestas para el próximo proyecto de ley de Desarrollo de Recursos Hídricos (WRDA), que incluyen estudios de viabilidad costera y ampliación de fondos para infraestructura ambiental.

Los estudios de viabilidad costera serían para proyectos del Cuerpo de Ingenieros en Fajardo, Naguabo, Ceiba y Yabucoa, y una evaluación a nivel de todo Puerto Rico sobre cómo la erosión costera amenaza el turismo, la vivienda y los negocios locales.

Ha propuesto, además, incluir a Puerto Rico en programas federales de costas y riberas, y una solicitud para que Puerto Rico tenga mayor autoridad con respecto a proyectos de agua “y expandir los usos elegibles para incluir manejo de escorrentías, protección costera y restauración ambiental”.

La agenda también incorpora proyectos municipales “solicitudes para mejoras en acueductos comunitarios en Corozal, obras de control de inundaciones en Humacao y un proyecto del sistema de acueductos comunitarios en el Municipio de Loíza”.

“Son mis prioridades para Puerto Rico en WRDA: proyectos que avancen, comunidades protegidas y sistemas de agua que funcionen. Nuestro pueblo merece una infraestructura digna y confiable”, señaló el comisionado residente Hernández.

Pablo José Hernández Riveraagua potableAAACuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados UnidosCongreso de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
