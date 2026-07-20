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Pablo José Hernández insiste en que el gobierno provea datos sobre uso de fondos Medicaid

El Congreso tiene pendiente reautorizar las asignaciones de ese programa, que vencen el 1 de octubre de 2027

20 de julio de 2026 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aunque piensa que no se asignarán nuevos fondos hasta 2027, Hernández ha indicado que teme que el escándalo en el gobierno del PNP afecte el debate sobre la reautorización del programa Medicaid. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, exhortó este lunes al gobierno de Jenniffer González a presentar los datos sobre el uso que han dado a los fondos de Medicaid, que buscan reautorizar a más tardar el 1 de octubre de 2027.

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Hernández sostuvo que es clave conocer el impacto oficial de una reducción de fondos en pacientes, hospitales, médicos y demás proveedores de salud.

“Urge que el Gobierno de Puerto Rico finalice los datos e informes necesarios para que podamos defender efectivamente los fondos de salud para Puerto Rico. Es esencial para presentar un caso sólido y fortalecer las gestiones de Puerto Rico en Washington”, indicó Hernández en un foro convocado por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), según un comunicado de prensa.

El comisionado señaló que está comprometido a colaborar con el gobierno de González en la reautorización de, al menos, $3,700 millones anuales en fondos federales, cuya autorización expira en octubre del próximo año.

De no aprobarse una nueva ley, los fondos que recibe Puerto Rico bajo el programa Medicaid —que financian cerca de cuatro quintas partes del Plan Vital— se reducirían a partir del 1 de octubre de 2027 de cerca de $4,200 millones al año a alrededor de $500 millones. Además, el pareo federal para los servicios de Medicaid se reduciría del 76% al 55%.

Aunque piensa que no se asignarán nuevos fondos hasta 2027, Hernández ha indicado que teme que el escándalo en el gobierno del PNP afecte el debate sobre la reautorización del programa Medicaid.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosMedicaidPablo José Hernández Rivera
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