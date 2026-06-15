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Sin Jenniffer González presente, activistas boricuas protestaron evento republicano por el Desfile de Nueva York

La gobernadora era la invitada especial de una actividad, pero no viajó a la ciudad

15 de junio de 2026 - 3:59 PM

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González era la invitada especial del evento de campaña de Blakeman – “Brunch” de la herencia puertorriqueña, en medio Manhattan-, pero no viajó a Nueva York. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - Aunque la gobernadora Jenniffer González no estuvo presente, activistas puertorriqueños protestaron, el sábado, un evento del candidato republicano a gobernador de Nueva York, Bruce Blakeman, organizado durante el fin de semana del Día del Desfile Nacional Puertorriqueño.

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En un comunicado de prensa, representantes de Diaspora Pa’lante Collective, Adolfina NYC y Juventud Unida por la Independencia (JUPI) recibieron a los asistentes al desayuno convocado por Blakeman con cánticos de “¡Agua Sí, JGo No!”, con el propósito de acentuar la crisis de agua potable que afecta a comunidades de todo Puerto Rico.

González era la invitada especial del evento de campaña de Blakeman –“Brunch” de la herencia puertorriqueña, en medio Manhattan- pero no viajó a Nueva York.

González, republicana y seguidora del presidente Donald Trump, anunció el mes pasado su respaldo a Blakeman, quien va directo a la elección general de noviembre en Nueva York, donde se enfrentará principalmente a la gobernadora Kathu Hochul, demócrata.

Ni Blakeman -principal funcionario ejecutivo del Nassau, en Nueva York- ni Hochul tienen oponentes en las primarias neoyorquinas, que se llevarán a cabo el martes, 23 de junio.

González era la invitada especial del evento de campaña de Blakeman – “Brunch” de la herencia puertorriqueña, en medio Manhattan-, pero no viajó a Nueva York.
González era la invitada especial del evento de campaña de Blakeman – “Brunch” de la herencia puertorriqueña, en medio Manhattan-, pero no viajó a Nueva York. (Suministrada)

La congresista republicana Elise Stefanik, cercana a González y los republicanos de Puerto Rico, anunció, en 2025, su precandidatura a la gobernación, pero luego se retiró de la contienda. En el lado demócrata, el vicegobernador Antonio Delgado también anunció una precandidatura de la cual desistió.

Tras la protesta, el Colectivo Diáspora Pa’Lante afirmó que “el estatus colonial de Puerto Rico es una forma de guerra económica que implica que nunca se invierte dinero en infraestructura, educación pública ni servicios sociales”.

“En cambio, Jenniffer González, el partido que promueve la estadidad y el sistema colonial neoliberal que representan, priorizan la austeridad para pagar una deuda ilegal y vender nuestra isla a los postores más ricos a expensas de la clase trabajadora puertorriqueña”, agregó la organización neoyorquina.

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Puerto RicoJenniffer GonzálezNueva YorkPartido Republicano
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