“Tito Nieves Way”: calle en Reading, Pensilvania, recibe temporalmente el nombre del salsero

El alcalde de Reading, el puertorriqueño Eddie Morán, rindió homenaje el domingo al salsero Tito Nieves, cuyo nombre llevará temporalmente una calle de esa ciudad en Pensilvania.

La “Tito Nieves Way” está en la cuadra 100 del norte de la calle 6 de la ciudad, junto al Centro de Artes Escénicas Santander.

Nieves se presentó el domingo en la noche en el Centro de Artes Escénicas.

Cerca de las 9:00 p.m. Tito Nieves comenzó el espectáculo que forma parte de "La Historia Tour" con el tema "Señora Ley".

“Es un gran honor celebrar a Tito Nieves, un verdadero ícono cuya música ha inspirado alegría y orgullo a tantos, especialmente en nuestras comunidades puertorriqueñas y latinas”, dijo el alcalde Morán, al indicar que la dedicatoria “es un símbolo del aprecio de nuestra ciudad por sus notables contribuciones a la música y la cultura”.