20 de octubre de 2025
84°nubes rotas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Tito Nieves Way”: calle en Reading, Pensilvania, recibe temporalmente el nombre del salsero

El alcalde Eddie Morán rindió homenaje al llamado “Pavarotti de la Salsa”, quien se presentó el domingo en esa ciudad

20 de octubre de 2025 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nieves se presentó el domingo en la noche en el Centro de Artes Escénicas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El alcalde de Reading, el puertorriqueño Eddie Morán, rindió homenaje el domingo al salsero Tito Nieves, cuyo nombre llevará temporalmente una calle de esa ciudad en Pensilvania.

La “Tito Nieves Way” está en la cuadra 100 del norte de la calle 6 de la ciudad, junto al Centro de Artes Escénicas Santander.

Nieves se presentó el domingo en la noche en el Centro de Artes Escénicas.

“Es un gran honor celebrar a Tito Nieves, un verdadero ícono cuya música ha inspirado alegría y orgullo a tantos, especialmente en nuestras comunidades puertorriqueñas y latinas”, dijo el alcalde Morán, al indicar que la dedicatoria “es un símbolo del aprecio de nuestra ciudad por sus notables contribuciones a la música y la cultura”.

Durante su concierto, Nieves se mostró emocionado y agradeció el homenaje que le rindiera el alcalde Morán.

Tags
Puerto RicoPensilvaniaTito NievesSalsa
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
