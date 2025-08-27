AmeriCup: Puerto Rico enfrentará al campeón defensor Argentina en los cuartos de final

La Selección Nacional de Puerto Rico enfrentará el jueves a Argentina por el pase a las semifinales del torneo AmeriCup 2025.

El partido en el Polideportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua, será a las 8:40 p.m., hora local y transmitido por Wapa Deportes.

Ambos equipos terminaron con récord de 2-1 en sus respectivos grupos. El ganador enfrentará al vencedor entre Canadá y Colombia.

El lunes, Puerto Rico cayó, 82-71, contra Canadá por el liderato del Grupo B. Los boricuas vencieron a los eliminados Panamá y Venezuela para adelantar a la fase de los mejores ocho equipos.

Los argentinos, campeones defensores, derrotaron el lunes a Colombia, 84-83, con un agónico triple de Nicolas Brussino faltando dos segundos de juego. Su derrota vino contra República Dominicana, primeros en el Grupo C, en tiempo extra.

El choque contra lo dominicanos quedó empañado con una pelea entre jugadores tras el resultado final. Contra Puerto Rico, Argentina jugará sin Gonzalo Bressan, quien cumple una suspensión de dos juegos por el incidente.

Puerto Rico y Argentina se han enfrentado siete veces en el certamen continental. Los sudamericanos se han llevado la mejor parte con marca de 5-2, ganando el choque de la edición de Brasil 2022, 99-86, en la fase de grupos.

Argentina, dirigida por el exjugador de NBA y miembro de la Generación Dorad Pablo Prigioni, viene de un ciclo olímpico para el olvido, quedando fuera de la Copa del Mundo FIBA 2023 y de los Juegos Olímpicos París 2024.

Gonzalo Corbalán y Juan Fernández son los mejores anotadores de los argentinos, octavos en el escalafón mundial de FIBA, con 17.7 y 17.0 puntos por cotejo, respectivamente.

Por Puerto Rico, número 15 en el ranking mundial, Ysmael Romero, José Alvarado y Gian Clavell tienen medias de 15.3 unidades cada uno.