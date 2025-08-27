Opinión
27 de agosto de 2025
80°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

AmeriCup: Puerto Rico enfrentará al campeón defensor Argentina en los cuartos de final

El partido por el pase a las semifinales del torneo será el jueves a las 8:40 p.m.

27 de agosto de 2025 - 11:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Alvarado, en la foto festejando un canasto ante Canadá, es uno de los mejores anotadores de Puerto Rico en el AmeriCup 2025. (FIBA)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La Selección Nacional de Puerto Rico enfrentará el jueves a Argentina por el pase a las semifinales del torneo AmeriCup 2025.

RELACIONADAS

El partido en el Polideportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua, será a las 8:40 p.m., hora local y transmitido por Wapa Deportes.

Ambos equipos terminaron con récord de 2-1 en sus respectivos grupos. El ganador enfrentará al vencedor entre Canadá y Colombia.

El lunes, Puerto Rico cayó, 82-71, contra Canadá por el liderato del Grupo B. Los boricuas vencieron a los eliminados Panamá y Venezuela para adelantar a la fase de los mejores ocho equipos.

Los argentinos, campeones defensores, derrotaron el lunes a Colombia, 84-83, con un agónico triple de Nicolas Brussino faltando dos segundos de juego. Su derrota vino contra República Dominicana, primeros en el Grupo C, en tiempo extra.

El choque contra lo dominicanos quedó empañado con una pelea entre jugadores tras el resultado final. Contra Puerto Rico, Argentina jugará sin Gonzalo Bressan, quien cumple una suspensión de dos juegos por el incidente.

Puerto Rico y Argentina se han enfrentado siete veces en el certamen continental. Los sudamericanos se han llevado la mejor parte con marca de 5-2, ganando el choque de la edición de Brasil 2022, 99-86, en la fase de grupos.

Argentina, dirigida por el exjugador de NBA y miembro de la Generación Dorad Pablo Prigioni, viene de un ciclo olímpico para el olvido, quedando fuera de la Copa del Mundo FIBA 2023 y de los Juegos Olímpicos París 2024.

Gonzalo Corbalán y Juan Fernández son los mejores anotadores de los argentinos, octavos en el escalafón mundial de FIBA, con 17.7 y 17.0 puntos por cotejo, respectivamente.

Por Puerto Rico, número 15 en el ranking mundial, Ysmael Romero, José Alvarado y Gian Clavell tienen medias de 15.3 unidades cada uno.

En otros partidos de cuartos de final, Estados Unidos se verá con Uruguay y los quisqueyanos frente a Brasil.

ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
