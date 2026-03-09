Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atrasado por lluvia el juego entre Puerto Rico y Cuba en el Estadio Hiram Bithorn

El encuentro estaba originalmente pautado a las 7:00 p.m.

9 de marzo de 2026 - 7:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fanáticos sacan sus sombrillas en las gradas del Hiram Bithorn. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

RELACIONADAS

--------

El anticipado choque de invictos entre Puerto Rico y Cuba correspondiente al Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol está atrasado, debido a aguaceros dispersos en San Juan.

El encuentro, pautado originalmente a las 7:00 p.m., se movió ahora a las 8:20 p.m.

Los dirigidos por Yadier Molina registran marca de 2-0 en el torneo al igual que la novena cubana.

Puerto Rico enfrenta el martes a Canadá (1-1) en su último compromiso en la fase de grupos. Los mejores dos equipos avanzan a la siguiente fase. Panamá (1-3) y Colombia (1-3) quedaron oficialmente eliminados.

Luis Vázquez observa las gradas, mientras un fuerte aguacero arropa el Hiram Bithorn.
Luis Vázquez observa las gradas, mientras un fuerte aguacero arropa el Hiram Bithorn. (Ramón “Tonito” Zayas)

El combinado boricua tiene el mejor pitcheo del evento con foja de 2-0, 0.95 de efectividad y 21 ponches en 19.0 innings.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolBéisbolCubaPuerto RicoEstadio Hiram Bithorn
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: