Atrasado por lluvia el juego entre Puerto Rico y Cuba en el Estadio Hiram Bithorn
El encuentro estaba originalmente pautado a las 7:00 p.m.
9 de marzo de 2026 - 7:55 PM
El anticipado choque de invictos entre Puerto Rico y Cuba correspondiente al Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol está atrasado, debido a aguaceros dispersos en San Juan.
El encuentro, pautado originalmente a las 7:00 p.m., se movió ahora a las 8:20 p.m.
Los dirigidos por Yadier Molina registran marca de 2-0 en el torneo al igual que la novena cubana.
Puerto Rico enfrenta el martes a Canadá (1-1) en su último compromiso en la fase de grupos. Los mejores dos equipos avanzan a la siguiente fase. Panamá (1-3) y Colombia (1-3) quedaron oficialmente eliminados.
El combinado boricua tiene el mejor pitcheo del evento con foja de 2-0, 0.95 de efectividad y 21 ponches en 19.0 innings.
