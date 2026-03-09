Atrasado por lluvia el juego entre Puerto Rico y Cuba en el Estadio Hiram Bithorn

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

El anticipado choque de invictos entre Puerto Rico y Cuba correspondiente al Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol está atrasado, debido a aguaceros dispersos en San Juan.

El encuentro, pautado originalmente a las 7:00 p.m., se movió ahora a las 8:20 p.m.

Los dirigidos por Yadier Molina registran marca de 2-0 en el torneo al igual que la novena cubana.

Puerto Rico enfrenta el martes a Canadá (1-1) en su último compromiso en la fase de grupos. Los mejores dos equipos avanzan a la siguiente fase. Panamá (1-3) y Colombia (1-3) quedaron oficialmente eliminados.

Luis Vázquez observa las gradas, mientras un fuerte aguacero arropa el Hiram Bithorn. (Ramón “Tonito” Zayas)