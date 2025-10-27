BSN: confirman que no hay novedades sobre el regreso de los Gigantes a Carolina

Carolina - El alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, informó este lunes que no hay novedades en torno al posible regreso de los Gigantes del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al Coliseo Guillermo Angulo para la temporada 2026.

La próxima campaña del BSN está pautada a comenzar en marzo de 2026.

Durante la conferencia de prensa de los Gigantes de Carolina de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), el alcalde señaló —en un aparte con la prensa— que hasta el momento no ha habido comunicación con la franquicia de baloncesto.

“Nada nuevo. Absolutamente nada”, respondió el alcalde ante preguntas de El Nuevo Día, sin ofrecer más detalles.

La escueta respuesta se produjo durante un evento en el que el municipio anunció una aportación de $390,000 a los Gigantes de la liga invernal (“La Pro”) y la integración del artista urbano Tito El Bambino, ahora conocido como El Patrón, como padrino del equipo. El municipio es propietario de la franquicia de béisbol.

Los Gigantes del BSN jugaron la temporada 2024 en Canóvanas, tras mudarse en medio de presuntas diferencias contractuales entre el municipio de Carolina y el apoderado del equipo, Héctor Horta.

Horta expresó durante el pasado verano, al finalizar la campaña 2025 en Canóvanas, que la franquicia regresaría a la denominada Ciudad de los Indios (Canóvanas) en 2026, en parte porque ese municipio desea mantener el baloncesto profesional como parte de su oferta deportiva.

José Aponte Dalmau durante una conferencia de prensa el lunes de los Gigantes de la LBPRC. (Ramon "Tonito" Zayas)

El municipio de Canóvanas realizó mejoras a la Cancha Carlos Miguel Mangual para albergar al quinteto, con una inversión que superó el millón de dólares.