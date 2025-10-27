Opinión
27 de octubre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSN: confirman que no hay novedades sobre el regreso de los Gigantes a Carolina

El alcalde José Aponte Dalmau dijo que no ha cambiado el estatus de la franquicia, que se perfila a regresar nuevamente a Canóvanas

27 de octubre de 2025 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jugadores de los Gigantes observan el 'banner' de campeonato de 2023 en lo alto del Coliseo Guillermo Angulo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Carolina - El alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, informó este lunes que no hay novedades en torno al posible regreso de los Gigantes del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al Coliseo Guillermo Angulo para la temporada 2026.

RELACIONADAS

La próxima campaña del BSN está pautada a comenzar en marzo de 2026.

Durante la conferencia de prensa de los Gigantes de Carolina de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), el alcalde señaló —en un aparte con la prensa— que hasta el momento no ha habido comunicación con la franquicia de baloncesto.

“Nada nuevo. Absolutamente nada”, respondió el alcalde ante preguntas de El Nuevo Día, sin ofrecer más detalles.

La escueta respuesta se produjo durante un evento en el que el municipio anunció una aportación de $390,000 a los Gigantes de la liga invernal (“La Pro”) y la integración del artista urbano Tito El Bambino, ahora conocido como El Patrón, como padrino del equipo. El municipio es propietario de la franquicia de béisbol.

Los Gigantes del BSN jugaron la temporada 2024 en Canóvanas, tras mudarse en medio de presuntas diferencias contractuales entre el municipio de Carolina y el apoderado del equipo, Héctor Horta.

Horta expresó durante el pasado verano, al finalizar la campaña 2025 en Canóvanas, que la franquicia regresaría a la denominada Ciudad de los Indios (Canóvanas) en 2026, en parte porque ese municipio desea mantener el baloncesto profesional como parte de su oferta deportiva.

José Aponte Dalmau durante una conferencia de prensa el lunes de los Gigantes de la LBPRC.
José Aponte Dalmau durante una conferencia de prensa el lunes de los Gigantes de la LBPRC. (Ramon "Tonito" Zayas)

El municipio de Canóvanas realizó mejoras a la Cancha Carlos Miguel Mangual para albergar al quinteto, con una inversión que superó el millón de dólares.

Mientras tanto, en el Guillermo Angulo juegan actualmente los Gigantes del Voleibol Superior Masculino, cuya temporada se extiende hasta enero de 2026. También vieron acción allí este año las Gigantes del Baloncesto Superior Femenino, eliminadas la pasada semana en la etapa de cuartos de final.

