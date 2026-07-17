BSN levanta la suspensión y Walter Hodge Jr. podrá regresar a cancha con los Cangrejeros

La suspensión provisional que pesaba contra el armador de los Cangrejeros de Santurce, Walter Hodge Jr., por parte del Baloncesto Superior Nacional (BSN), quedó finalmente sin efecto luego de que la liga emitiera este viernes una resolución que le permitirá regresar a la cancha.

Los Cangrejeros están en medio de las series semifinales de conferencia y vienen de perder el jueves ante los Criollos de Caguas. La serie se niveló 2-2.

El próximo desafío será el sábado en Caguas, y en principio, Hodge puede participar.

El veterano jugador se apuntó el jueves durante la tarde una victoria legal cuando la vista en alzada para atender la acusación en su contra de violencia doméstica, fuera desestimada y el juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, encontró no causa para juicio.

La vista respondió a la acusación contra el jugador por parte de su actual esposa, de la que se está divorciando. Esta lo acusó formalmente el 17 de junio alegando que recibió una llamada con comentarios insultantes y que Hodge la habría amenazado con hacer públicas fotos íntimas.

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En la madrugada posterior Hodge compareció ante las autoridades en la Comandancia de la Policía de Caguas, donde fue detenido y donde permaneció hasta que en la tarde del 18 de junio se le radicaron cargos por violaciones al Artículo 3.1 de la Ley 54 de violencia doméstica, específicamente en la modalidad de maltrato sicológico.

Hodge salió libre ese día del tribunal tras pagar una fianza de $15,000, pero estuvo con supervisión electrónica desde entonces.

La vista preliminar fue el 8 de julio, cuando la juez Ingrid Caro determinó no causa para juicio, por lo que la Fiscalía de Caguas decidió llevar el caso en alzada.

El mismo jueves el abogado del jugador, licenciado Eduardo Ortiz Declet, radicó ante el BSN una petición para que se revocara la suspensión que entró en vigor cuando la liga y su presidente, Ricardo Dalmau, activaron el protocolo para el manejo de casos y denuncias sobre violencia doméstica y de género.

“Se acogen las solicitudes presentadas por Walter Hodge Jr. y por los Cangrejeros de Santurce para el levantamiento de la separación o suspensión provisional”, lee el punto dos de la parte dispositiva de la resolución y decisión final emitida por la oficina del presidente del BSN.

Hodge Jr. jugó por última vez el 15 de junio, restando unos cuatro juegos de la temporada regular a su equipo.

Desde de la acusación formal, el mismo día que fue detenido, los Cangrejeros separaron al jugador de toda actividad oficial del equipo, y el BSN activó el protocolo, por lo que procedió a suspender provisionalmente al jugador.

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“El Artículo IV del protocolo reconoce que la autoridad disciplinaria del presidente no depende de una condena penal. Por tanto, las determinaciones de no causa no obligan automáticamente al BSN a archivar una investigación cuando exista prueba independiente que permita establecer una violación administrativa”, lee parte de la determinación en la resolución emitida este viernes por la liga.

“En este caso, sin embargo, el Comité determinó que el expediente no contiene declaraciones juradas, testimonios, documentos, grabaciones u otra prueba independiente que permita concluir que el jugador incurrió en la conducta prohibida”, aclaró el presidente del BSN, Ricardo Dalmau en su resolución de dos páginas.

El comité al que hace alusión es el que quedó nombrado cuando se activó el protocolo, para hacerse cargo de la investigación independiente del BSN. Dicho comité estuvo integrado por el pasado director de torneo, licenciado Homero González, y el también abogado Hiram Sánchez Martínez.

“El 16 de julio de 2026, el jugador informó que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, había determinado no causa tanto en la vista preliminar como en la vista preliminar en alzada. Solicitó inicialmente una vista administrativa y el levantamiento de la suspensión. Posteriormente retiró su solicitud de vista, pidió que el asunto se resolviera por el expediente y reiteró su solicitud de reintegración inmediata”, menciona también la resolución en la sección de “antecedentes”.

“Los Cangrejeros de Santurce también solicitaron formalmente que se levantara la medida provisional para poder activar al jugador”.

De acuerdo al escrito de Dalmau, en la misma fecha de ayer jueves el comité investigador rindió su informe final, resolución y recomendaciones al presidente.

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“Luego de examinar el expediente, concluyó que no existía prueba independiente suficiente para establecer que Hodge incurrió en conducta prohibida por el protocolo. Por ello recomendó levantar de inmediato la medida provisional, autorizar la reintegración del jugador, no imponer sanción disciplinaria y archivar la investigación sin una determinación adversa en sus méritos”.