Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cavaliers suman a Keon Ellis y Dennis Schroder; traspasan a De’Andre Hunter

Cleveland ajusta su roster con la mira puesta en el cierre de la temporada

1 de febrero de 2026 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Schroder, de 32 años, firmó este verano un contrato de tres años y $44.4 millones. (Matt Slocum)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Cavaliers de Cleveland adquirieron a los jugadores Keon Ellis y Dennis Schroder procedentes de Sacramento en un traspaso entre tres equipos que envía al alero De’Andre Hunter a los Kings.

RELACIONADAS

Una persona familiarizada con la operación dijo la noche del sábado que los Bulls de Chicago recibirán al ala-pívot Dario Saric desde Sacramento, junto con dos selecciones de segunda ronda del draft. La persona habló bajo condición de anonimato porque los equipos aún no habían anunciado el traspaso.

ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

El canje ayuda a Cleveland a ahorrar salario y dinero en el impuesto de lujo, y le da mayor profundidad a la plantilla con la llegada de Ellis y Schroder. Los ‘Cavs’ ocupan actualmente el quinto lugar de la Conferencia Este tras ganar siete de sus últimos nueve partidos.

Ellis está en el último año de un contrato de tres temporadas por $5.1 millones y le aporta a Cleveland un buen defensor y tirador de tres puntos. Su tiempo de juego había disminuido esta temporada con los Kings, pero tiene un 41.6 % de acierto en triples a lo largo de su carrera. Promedia 5.6 puntos en 17.6 minutos por partido.

Schroder, de 32 años, firmó este verano un contrato de tres años y $44.4 millones. Esta temporada promedia 12.8 puntos y 5.3 asistencias por partido.

Sacramento tiene actualmente el peor récord de la NBA con 12-38 y busca reconstruirse en el primer año bajo la dirección del gerente general Scott Perry.

Hunter, de 28 años, fue la cuarta selección global del draft de 2019 y ha pasado su carrera entre Atlanta y Cleveland. Esta temporada promedia 14 puntos por partido con los 'Cavs’ y ha anotado en dobles dígitos en cada una de sus ocho temporadas en la NBA. A Hunter le quedan dos años de contrato por un valor aproximado de $48 millones.

Saric ha disputado solo cinco partidos esta temporada.

Baloncesto NBA Kings de Sacramento Cavaliers de Cleveland Bulls de Chicago
