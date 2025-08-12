Opinión
12 de agosto de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Christian Dalmau entra los libros de la historia del BSN al ser campeón como jugador y dirigente

El exarmador retornó a los Vaqueros de Bayamón como técnico para guiarlos al cetro número 17 en la historia del equipo

12 de agosto de 2025 - 4:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dirigente Christian Dalmau alzó un campeonato como dirigente luego de ganarlo como jugador en 2009 en Bayamón. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Bayamón - Dieciséis años después, Christian Dalmau volvió a celebrar un campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Rubén Rodríguez con los Vaqueros de Bayamón.

Primero, se abrazó con su asistente técnico Larry Ayuso, compañeros y rivales durante sus respectivas carreras como jugadores. Luego se fundió en un largo abrazo con Carlos Arroyo, coapoderado del quinteto de la Ciudad del Chicharrón.

Luego estuvo el apretón con su padre, Raymond Dalmau, legendario canastero del BSN.

Dalmau entró a los libros de la historia de la liga como el sexto exjugador en ganar el cetro también como dirigente. La lista la componen Armandito Torres, Luis Sambolín, Julio Toro, Manolo Cintrón y Rafael “Pachy” Cruz.

“No pienso en nada de eso. Solo salgo hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Eso está ahí pero uno no puede salir pensando en eso. Es trabajar de la mejor manera posible”, expresó Dalmau tras la conquista.

Dalmau, de 49 años, fue el Jugador Más Valioso de la final 2009 con los Vaqueros.

Comenzó su carrera como mentor en 2022 al mando de los Indios de Mayagüez. Este año, dio el brinco a los Vaqueros, conjunto con el cual jugó cinco de sus 24 temporadas en el BSN, conquistando dos trofeo de MVP de la fase regular.

Dalmau tuvo a su dirección un “trabuco” compuesto por el trío de importados en Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, más un núcleo nativo de primera en Javier Mojica, Gary Browne y Stephen Thompson Jr.

Bayamón terminó con la mejor marca del torneo, jugando para 24-10. En la postemporada, eliminaron a los Gigantes de Carolina-Canóvanas y los Cangrejeros de Santurce para verse en la final contra los Leones de Ponce, despachados en cinco partidos.

“Esto espectacular aquí. Esta fanaticada me da mucho cariño. Poder volver y estar en esta posición es algo espectacular. Disfrutarme esto al máximo. Es una bendición”, declaró.

Dalmau pudo manejar las fichas de los Vaqueros con éxito en la final al verse sin Duarte, baja por lesión después del primer juego. De igual forma, tuvo ausencias durante la temporada con lesiones de McGee, Gallinari, Mojica y Browne.

“La gente no ve eso pero todo el año tuvimos bajas. Tuvimos unos 18 juegos con los tres refuerzos. En la final, que se lastime tu mejor jugador ofensivo, era una baja grande. Aceptamos el reto y pudimos sacar la serie”, dijo Dalmau, quien no perdió como local en la postemporada, terminando con 9-0.

“La meta era solo una: quedar campeón. Se vino a eso. Gracias a Dios pudimos mantenernos enfocados. Seguimos creando esa fuerza y química para este momento. Trabajamos de esa manera todo el año. Es un sentimiento diferente (ganar como entrenador) pero el ambiente es espectacular. Somos bendecidos de estar aquí. Se trabajó muy duro desde el principio. Muchas expectativas. Poder terminar el trabajo que comenzamos creo que es espectacular”, sostuvo Dalmau al cumplir con el sello de favorito.

En el tabloncillo, Raymond Dalmau, quien no pudo llegar a una final del BSN como estratega, celebró el logro de su hijo. Su reteño mayor, Riche, también fue estratega en el BSN. Su hijo menor, Ricardo, es el presidente del BSN.

Christian Dalmau (camisa blanca) junto a su padre Raymond Dalmau (centro) y familia.
Christian Dalmau (camisa blanca) junto a su padre Raymond Dalmau (centro) y familia. (BSN)

“Muy feliz y contento por el trabajo que hizo. Son pocos que puedan lograr eso (como jugador y dirigente). Es bien disciplinado y le exige mucho a los jugadores de la misma forma que se exigía él mismo. Viene de la escuela mía. Se le dio rápido. A mí nunca se me dio (como técnico) y así son las cosas”, apuntó el denominado “Pirata Mayor”.

ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día).
