Danilo Gallinari fue el MVP de la final del BSN tras ganar su primer campeonato como profesional: “Es un sueño hecho realidad”

Bayamón - Pasaron 21 años para que Danilo Gallinari ganara un campeonado de baloncesto como jugador profesional.

A italiano se le dio a los 37 años en Puerto Rico, especificadamente en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

El delantero italiano cargó con el premio de Jugador Más Valioso en la final 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) luego de que los Vaqueros de Bayamón conquistaran el campeonato en el quinto juego de la serie contra los Leones de Ponce.

Gallinari tuvo 24 puntos en el triunfo, 82-68, sobre los selváticos.

“Se siente genial. Deseo haber jugado por un campeonato más durante mi carrera pero me encanta. Es un gran sentimiento, especialmente ganando como local de esta manera. Es un sueño hecho realidad”, dijo Gallinari en medio de la celebración vaquera en el tabloncillo.

PUBLICIDAD

“Tuve sueños de campeonato. Se hicieron realidad. Estoy feliz”, añadió.

Gallinari fue una de las apuestas de los Vaqueros como parte del trío de importados para la temporada 2025 junto al centro JaVale McGee y el escolta Chris Duarte.

En la fase regular, el europeo con 14 temporadas de experiencia en la NBA, promedió 19.4 puntos con 6.8 en 28 partidos para los máximos campeones del BSN, sumando el lunes el número 17.

Antes de comenzar la gran final, Gallinari pasó un susto luego de que su esposa Eleonara Boi, embarazada por tercera vez, fuera mordida en la pierna por un tiburón en el balneario de Carolina. Los dos hijos de la pareja también estaban en el agua.

El canastero se perdió el primer juego de la serie para cuidar de su Boi. Regresó para el segundo compromiso, anotando 22 puntos en el revés.

En cuatro juegos, tuvo media de 26.3 puntos, 6.5 rebotes y cuatro asistencias. El lunes, lideró la ofensiva vaquera con 24 unidades.

“Siempre bromeé con mi esposa que se necesitó un tiburón para ganar un campeonato. Al menos, logramos eso. Tuve que hacerlo por mi esposa, por mi familia. Desafortunadamente, no pudo venir al juego por su herida en la pierna pero estaba aquí con el corazón. Vio el juego y la amo”, declaró Gallinari, acompañado por su padre, Vittorio Gallinari.

Vittorio Gallinari abraza a su hijo Danilo, campeón del BSN con los Vaqueros de Bayamón. (BSN)

Pese al incidente, el también integrante del Equipo Nacional de baloncesto de Italia agradeció el cariño que recibió por parte de la fanaticada vaquera y la isla durante seis meses.

PUBLICIDAD

“Una experiencia asombrosa. Llegué aquí el 25 de febrero para trabajar por esto. Llegué y conquisté. Me llevo el compañerismo con los muchachos, con las personas que trabajaron para el equipo. Son muchas que son asombrosas, trabajando tras bastidores, para que nosotros estuviéramos listos para trabajar”, resaltó.

“Tendré que venir cada año, cade verano, para disfrutar de esta isla”, agregó.

El próximo compromiso de Gallinari será con Italia en la Eurocopa, torneo en el cuál colgará su camisa italiana tras décadas representando a a su país.