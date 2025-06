¿Cómo una franquicia de mercado pequeño dominó una de las conferencias del BSN? Los Indios tienen la respuesta

“Eso sí, es una plaza con un apoderado que no es millonario (ríe). Pero, habiendo dicho eso, lo más que he aprendido es que la confección del equipo no está en meramente en comprar, si no es complementar el talento nativo con los refuerzos para que sea un equipo sólido en todas las posiciones. Realmente, hay que trabajar duro. Nuestros ingresos provienen de lo que hacemos en los días de juego (taquilla y mercancía). También, es importante lo que podamos levantar de los auspiciadores. Es hacer un buen presupuesto y administrarlo correctamente”, subrayó.