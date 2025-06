La sorpresiva decisión de Panam Sports de excluir el baloncesto del programa de competencia de los Juegos Panamericanos de 2027 podría sentar un precedente para que otras justas del continente, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe o los Juegos Suramericanos, adopten medidas similares, lo que tendría un efecto perjudicial en el desarrollo del deporte en la región.

Así lo advirtió Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), quien señaló que Centro Caribe Sports —organizador de los Juegos Centroamericanos— aún no ha definido su programa deportivo, a la espera de lo que decida Panam Sports respecto a la disciplina.

“Los Juegos Centroamericanos no han definido su programación aún”, expresó Rosario en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“Hasta que no se defina qué va a pasar con Panam Sports, los demás no van a tomar una decisión. La decisión de Panam Sports y la región pudiera tener un efecto en el desarrollo del baloncesto en los demás juegos porque probablemente si FIBA quiere eso con los Panamericanos, va a querer eso con los Centroamericanos y va a querer eso con los Juegos del Sur. ¿Las demás instituciones van a aceptar esas categorías cuando Panam Sport no las está aceptando?”, agregó la líder olímpica.

Panam Sports anunció en pasados días la lista oficial de los 36 deportes que integrarán el programa de competencias de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en la que no figuran el baloncesto en ninguna de sus dos modalidades ni los bolos. Las exclusiones afectan grandemente a Puerto Rico, que podría perder entre cinco a siete preseas.

Sara Rosario está esperanzada en que haya un acuerdo entre Panam Sports y FIBA. (David Villafañe)

La organización no ofreció una explicación oficial sobre la exclusión del baloncesto, pero se entiende que está relacionada con un desacuerdo con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que determinó que este deporte se juegue en la división U20 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y en la categoría U21 para los Panamericanos, un modelo que Panam Sports no acepta, ya que su posición es que los Juegos deben contar con selecciones absolutas y no con versiones juveniles.

De hecho, Rosario reconoció que la decisión de la organización a cargo de la justa regional se veía venir, aunque expresó su esperanza de que se puedan entablar conversaciones entre Panam Sports y la FIBA para revertirla.

“Yo creo que hay un espacio todavía. Espero y confío que haya espacio para sentarse, conversar, analizar qué factores dieron a esa decisión”, articuló la presidenta del Copur.

“Si esa decisión de FIBA es final y firme, pues no sabemos. Esperemos que no. Y que se pueda arreglar ese calendario. Los bolos creo que tiene más oportunidad. La Federación de Perú y la Confederación están haciendo una gestión ahí para que se les incluya. El calendario no está finalmente definido. Todavía hay espacio para otros análisis, y espero que en los próximos meses puedan abrir esas oportunidades“, agregó.

Puerto Rico no conquistó medallas en el baloncesto en los Panamericanos 2023.

En cuanto a los bolos, Rosario admitió que desconoce la razón por la cual el deporte quedó fuera del calendario panamericano y reconoció que la decisión la tomó por sorpresa.

Reveló que, una semana antes del anuncio oficial, el presidente de la Federación de Bolos de Puerto Rico, Minuer Dawahra Santana, le había alertado sobre esa posibilidad.

“Me estuvo raro, pero cuando llegó la notificación final me fijé en bolos porque sabía que podía quedarse afuera”, manifestó.

“Me sorprendió porque Lima cuenta con buenas instalaciones y la federación peruana (de bolos) siempre ha sido bien activa. Para nosotros significa un gran hueco porque muchos de nuestros medallistas centroamericanos y panamericanos vienen del deporte de bolos”, puntualizó Rosario.

En una entrevista previa con este medio, Dawahra Santana se mostró sorprendido por la exclusión del deporte.

“La última comunicación que tuve con el presidente de la zona es que están luchando, a través de los comités olímpicos, para que no lo dejen fuera. ¿Por qué lo eliminaron si Perú tiene el dinero y las instalaciones?”, cuestionó en ese momento Dawahra Santana.