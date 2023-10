A sus 41 años, el armador de los Gigantes de Carolina, Filiberto “Fili” Rivera se despidió hoy, viernes, como jugador de baloncesto y lo hizo con las manos llenas.

En un emotivo mensaje a través de las redes sociales, el exjugador del Equipo Nacional anunció su retiro como jugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN), tras una brillante carrera de 20 temporadas.

Rivera le dijo adiós al baloncesto como jugador con un campeonato con la franquicia de su ciudad natal. Era lo más que anhelaba.

Rivera apareció por primera vez en el BSN con los Maratonistas de Coamo en el 2000. También dejó su huella en otras franquicias como Caguas, Isabela, San Germán, Humacao, Carolina, Mayagüez, Bayamón, Fajardo, Aguada y Santurce.

Colgó las zapatillas con tres títulos en el BSN. Fue el Más Valioso en el título de Caguas en 2006 y ganó otra sortija con Aguada en 2019.

También jugó a nivel colegial con UTEP y en el baloncesto europeo en ligas como Grecia y Alemania, entre otras. Igualmente, vistió el uniforme de Puerto Rico en múltiples eventos.

A lo largo de su extensa carrera, el veterano sumó en fase regular 462 juegos con promedios de 10.1 puntos, 4.6 asistencias y 2.8 rebotes. Asimsimo, acumuló 4,673 puntos y 2,137 asistencias.

Tras decirle adiós al BSN, dialogó con El Nuevo Día sobre sus inicios, momentos memorables, razones de su retiro y sus próximos pasos dentro del baloncesto.

¿Cuál fue tu mejor momento en el BSN?

- Mi mejor momento -y es algo que siempre voy a extrañar en el Baloncesto Superior- puedo decir que fueron los tres campeonatos que tuve con los Santeros de Aguada (2019), los Criollos de Caguas (2006) y los Gigantes de Carolina (2023). Es una memoria que me llevaré para siempre. Pero también la cultura y la familia que puedes crear en el ámbito del baloncesto. Ahora mismo puedo llamar a muchas personas familia, como hermanos.

También perteneciste al Equipo Nacional, ¿cuál fue el momento más importante cuando representaste a Puerto Rico?

- En esos nueve años que estuve todos fueron momentos bonitos. Una vez te pones esa camisa, esa monoestrellada en ese pecho, para mí todo es especial. Tuve momentos lindos, pude traer muchas medallas para Puerto Rico en diferentes torneos, pero el más bonito definitivamente fue el primer día que me convocaron en la Selección en el 2005 para el Centrobasket que ganamos oro. Para mí eso fue un momento inolvidable. Gracias por la grata oportunidad que me dieron de representar a mi país, que no muchos lo pueden lograr.

De los momentos más difíciles o retantes que enfrentaste, ¿cuál fue el que más sobresalió?

- En el ámbito del BSN, obviamente, uno lidia con lesiones y lidia con muchas cosas dentro del baloncesto, pero es el estar fuera de tu familia por ciertas razones de deporte (es uno de ellos). Eso te quita un poquito porque en realidad son los que se esfuerzan todos los días y me dan la gasolina para yo ser quien soy.

¿Pensaste en algún momento tirar la toalla?

- Te diría que no. Yo he sido un obrero del baloncesto desde que tengo cuatro añitos. Ya cuando tenía 18 años, ahí es cuando comencé a ser profesional, pero nunca tuve ese motivo que me diera tan fuerte como me ha dado en esta semana de poder analizarlo todo, porque en realidad es un momento inolvidable. Estoy sintiendo muchas emociones porque obviamente es lo que me ha dado trabajo por 20 años o más. Decirle adiós no es algo fácil.

Filiberto Rivera junto a José Juan Barea en el seleccionado. (Dennis M. Rivera-Pichardo)

¿Cuál fue la razón para considerar el retiro?

- Son muchas cosas que yo puedo decir que fueron la razón principal, pero principalmente mi familia. Quiero dedicarle más tiempo a ellos, darnos ese amor puro. Yo diría que retirarme como campeón fue algo vital. Para mí fue un sueño. Fue una de las razones también por las cuales yo decidí retirarme.

En adición a eso, la principal es que ya han sido tantos años, y este retiro se basa más en todo lo que le he dado al baloncesto de Puerto Rico. El baloncesto obviamente hizo lo mismo conmigo. Gracias al baloncesto soy quien soy y llegó el momento de retirarme (como) campeón. Es algo bonito. Es algo que muchos jugadores a lo mejor no pueden lograrlo siendo del mismo pueblo. Junto con (Alejandro) Bimbo Carmona, fue una noticia que nosotros recordaremos por siempre.

Y definitivamente estar con mi familia ahora es algo importante, dedicarle tiempo a ellos, dedicarle al baloncesto juvenil, a la juventud, a tratar de cambiar la cultura al positivismo, enseñar lo que ya sé y eso también me hizo tomar la decisión. Yo creo que no debo demostrarle más a nadie del deporte del baloncesto, creo que lo tengo todo. Definitivamente que los voy a extrañar.

Mencionas a Bimbo Carmona, además de él, ¿cuáles fueron esos otros compañeros que marcaron tu carrera?

- Digo Bimbo porque él y yo tenemos una superrelación de más de 15 a 20 años. Somos del mismo pueblo y hemos compartido tantos camerinos que para mí él es especial. Pero sin duda, te puedo decir Carlos Arroyo, te puedo decir Christian Dalmau, que es mi compadre. Fueron los que estuvieron ahí conmigo. Christian fue mi mentor en Coamo y después lo tuve en la Selección. Después entro en las manos de Carlos Arroyo por nueve años (en la Selección). Fueron dos personas vitales en mi crecimiento. Obviamente, José Juan Barea, es una relación que tengo demasiado cercana. A todos los voy a extrañar, pero hay un sinnúmero de jugadores que si los menciono no terminamos la entrevista. Esos en particular fueron unas personas importantes en mi carrera.

En la foto, los veteranos Bimbo Carmona y Filiberto Rivera. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Crees que dentro de estos 20 años te faltó algo por lograr en el BSN o con el Equipo Nacional?

- Pues sí, lo digo con mucha humildad. Me hubiese gustado representar a Puerto Rico en las Olimpiadas y ser partícipe de una de ellas. Son afortunados las personas y los equipos que han tocado las Olimpiadas. Yo estuve en el equipo y no hice el viaje para Atenas en el 2004, pero gracias a esa memoria que ellos tuvieron ahí, para mí es un logro grande. Pero diría eso, el no poder estar en una Olimpiada representando a mi país.

¿Y en el BSN?

- En el BSN te digo que lo tengo todo. Yo jugué con muchas franquicias y me hubiese gustado darle un campeonato a cada una, pero eso hubiera sido imposible. Creo que lo di todo, pude crear una familia dentro del baloncesto superior con árbitros, jugadores, coaches, administrativos y eso es lo que me llevo. No tengo nada negativo del baloncesto, del trabajo que me lo dio todo. Creo que pude cumplir con todo; tres campeonatos, un MVP, dos mil y pico de asistencias, y cuatro mil y pico de puntos.

Son cosas que uno mira para atrás y dice ‘wow’, si lo llego a escribir en un libro a lo mejor no hubiera salido de esta manera. Y pues como saben, terminar con mi pueblo, con ese último tiro, esa es la mejor manera que cualquier jugador puede terminarlo.

¿Dónde veremos a Filiberto ahora en el retiro?

- Yo quisiera hacer muchas cosas. Ahora tendré tiempo para pensar, analizar y construir ideas en el baloncesto. Yo no me voy del baloncesto. El baloncesto va a estar en mi sangre por siempre. Tengo unos niños que tengo que guiar ahora en lo que es el baloncesto.

Se han abierto puertas en cuestión de lo que es administrativo dentro de equipos de baloncesto superior y selecciones nacionales. Quiero crear una escuela de desarrollo en mi pueblo de Carolina donde pueda instruir a todos, no solamente a los niños, sino también a los padres. Hacer talleres deportivos, psicológicos, talleres emocionales y cambiar la cultura. Sé que en muchos lugares hay esa necesidad.

Después vendrán otros proyectitos que se enterarán. Pero definitivamente estoy sumamente orgulloso de poder decir ‘bye’ porque ha sido mi vida, pero contento porque estoy emocionado por el futuro.

¿Alguna anécdota que nos quieras compartir?

- Son tantas, pero una fue cuando yo empecé como rookie con los Maratonistas de Coamo. Obviamente, las culturas han cambiado, pero antes como rookie tenías que hacerle favores a los veteranos. Ya eso no se ve mucho, si no es más bien que te corten el pelo. Pero a mí, los veteranos como Cristian Dalmau, Rolando Frazer, Dean Borges -esa camada de personas espectaculares y excelentes- me llenaron de tape y me tiraron a la bañera desnudo. Eso es algo que yo siempre voy a recordar porque es algo que ya no se vive y es bonito. En ese momento no era muy bonito, pero ahora después de 20 años definitivamente lo puedo contar y me puedo reír.

¿Algún agradecimiento en particular?

- Definitivamente darle las gracias al baloncesto de Puerto Rico, darle las gracias a todos los coaches que hicieron parte de este Filiberto Rivera hoy en día. Agradecido con todos; mis compañeros, los quiero, los extrañaré por siempre. Ahora me toca a mí crear, educar y enseñarle a esta camada juvenil de todo lo que yo pude aprender. Espero tener la ayuda necesaria para poder crear esa escuela de desarrollo, dirigir, administrar y ser una persona inspiradora para muchos niños, muchos padres y hacer las cosas correctamente.