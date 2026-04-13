El BSNF no apelará fallo del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo en el caso de Michelle González

El presidente del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), Luis Gabriel “Gaby” Miranda, indicó que la liga no tiene intención de apelar la decisión del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico, que revocó en su totalidad las sanciones impuestas a la dirigente de las Atenienses de Manatí, Michelle González.

“No, no, estamos contemplando no apelar. El TAAD se equivocó y nosotros, pues, yo creo que es más fácil devolverle el dinerito para atrás a ella”, expresó Miranda en declaraciones a este medio.

La determinación del TAAD, emitida el 10 de abril, dejó sin efecto las multas económicas y cualquier anotación disciplinaria contra González, tras concluir que no existía base reglamentaria ni evidencia suficiente para sostener las faltas imputadas.

La dirigente había sido sancionada por dos incidentes ocurridos luego del sexto juego de la serie final de 2025 entre las Atenienses y las eventuales campeonas Explosivas de Moca. Inicialmente, se le impusieron multas de $200 y $500, además de un año de probatoria, aunque esta última fue eliminada en una etapa apelativa previa.

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El tribunal concluyó que las reglas invocadas por la liga no eran aplicables al rol de dirigente, que no existió reincidencia y que las expresiones atribuidas a González —incluido un comentario en el que alegó que “la Liga no quiere que yo gane”— no constituyen violaciones disciplinarias.

Además, el foro ordenó la devolución de cualquier suma pagada por la técnica como parte de las sanciones ahora revocadas.

Miranda sostuvo que, aunque discrepan de la interpretación del TAAD, la liga optaría por no continuar el proceso apelativo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia a la que se puede recurrir dentro de un término de 21 días. El directivo enmarcó la decisión en términos prácticos, al señalar que acudir al TAS implicaría “unas inversiones que no valen la pena por $700”.

Por otro lado, el presidente del BSNF confirmó que la armadora Pamela Rosado, quien también fue penalizada por incidentes relacionados al mismo partido, no apeló las sanciones en su contra.